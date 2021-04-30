واتساب الذهبي يتألق بخصائص جديدة وقوية ومميزات لا تتواجد في أي إصدار آخر

يعتبر واتساب الذهبي أفضل نسخة مطورة من الواتساب الرسمي، وقام بعض المبرمجين العرب بتطويره عن طريق إضافة عدة مميزات غير موجودة على التطبيق الرسمي الموجود على جوجل بلاي، وتتوفر نسخة الواتساب الذهبي للتحميل على أنظمة أندرويد وios كما أنه يدعم اللغتين العربية والانجليزية، ويعتبر الواتساب الذهبي من النسخ الآمنة للاستخدام ولكن يفضل ألا يستخدمها من يعمل بوظائف حساسة.

مميزات واتساب الذهبي تتفوق على الواتساب الرسمي

يُعتبر الواتساب من التطبيقات الشهيرة كثيرة الاستخدام ولكن يوجد به بعض العناصر التي نرغب التعديل عليها، ومن هنا ظهر الواتساب الذهبي حيث يمتلك عدداً من المميزات التي تتفوق على الواتساب الرسمي، ومن ضمن هذه المميزات

إمكانية تشغيل أكثر من رقم علي التطبيق.

إخفاء أنك قمت بالاستماع إلى المقطع الصوتي.

إخفاء أنك متصل الآن.

إخفاء مشاهدتك لحالة أحد الأصدقاء.

إخفاء أن الرسائل قد تم استلامها.

احتواء التطبيق على العديد من الملصقات الجاهزة.

القدرة على استرجاع الرسائل المحذوفة.

إمكانية قطع الاتصال بالإنترنت عن التطبيق فقط.

إمكانية إخفاء الرسائل عن طريق تفعيل خدمة المحادثات السرية.

إمكانية تحميل وإرسال مقاطع فيديو وملفات كبيرة الحجم مقارنة بالواتساب الرسمي.

توفير عدد كبير من الخطوط الحصرية.

زيادة عدد أحرف الحالات إلى 250 حرف.

عيوب الواتساب الذهبي

علي الرغم من تمتع التطبيق بمميزات كثيرة وغير موجودة بالتطبيق الرسمي التابع لشركة فيس بوك، إلا أنه يوجد بعض العيوب أيضاً، ومن ضمن هذه العيوب