تردد بي إن الإخبارية المفتوحة الناقلة موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021 تعرف على منافس الأهلي

تردد بي إن الإخبارية المفتوحة 2021، يوجد عليه بحث مكثف من خلال جميع محركات البحث الرئيسية على شبكة الإنترنت، لنقلها قرعة دوري أبطال أفريقيا وقرعة الكونفدرالية الإفريقية اليوم بصورة حصرية لجميع الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط، فالقرعة تضم 8 فرق من القارة السمراء، منهم خمس فرق عربية ينتمون لدول مصر وتونس والمغرب والجزائر، لذا فمن المؤكد أن جماهير هذه الفرق متشوقة لمشاهدة القرعة ومعرفة نتيجتها والمواجهات النارية المتوقعة، وهذا ما ستوضحه القرعة اليوم وفيما يلي تردد قناة بي إن المفتوحة الناقلة لفاعليات القرعة.

تردد بي إن الإخبارية المفتوحة الجديد 2021

القرعة اليوم سوف تنقل على القناة الرسمية للاتحاد الأفريقي على موقع يوتيوب، وقناة وبي إن الإخبارية المجانية فقط، وكانت بعض المواقع قد أعلنت عن نقل القرعة على قناة أون تايم سبورت الفضائية المصرية وهذه الأخبار غير صحيحة، حيث أن القناة لا تمتلك حق نقل القرعة من قبل الاتحاد الأفريقي “كاف”.

موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021

تنطلق قرعة دوري الأبطال في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، من مقر الاتحاد الأفريقي بمدينة 6 أكتوبر بالقاهرة، في حضور محدود بسبب الإجراءات الاحترازية بسبب وباء كوفيد 19.

الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي