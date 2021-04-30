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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد بي إن الإخبارية المفتوحة الناقلة موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021 تعرف على منافس الأهلي في المقال التالي
تردد بي إن الإخبارية المفتوحة 2021، يوجد عليه بحث مكثف من خلال جميع محركات البحث الرئيسية على شبكة الإنترنت، لنقلها قرعة دوري أبطال أفريقيا وقرعة الكونفدرالية الإفريقية اليوم بصورة حصرية لجميع الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط، فالقرعة تضم 8 فرق من القارة السمراء، منهم خمس فرق عربية ينتمون لدول مصر وتونس والمغرب والجزائر، لذا فمن المؤكد أن جماهير هذه الفرق متشوقة لمشاهدة القرعة ومعرفة نتيجتها والمواجهات النارية المتوقعة، وهذا ما ستوضحه القرعة اليوم وفيما يلي تردد قناة بي إن المفتوحة الناقلة لفاعليات القرعة.
تردد بي إن الإخبارية المفتوحة الجديد 2021
القرعة اليوم سوف تنقل على القناة الرسمية للاتحاد الأفريقي على موقع يوتيوب، وقناة وبي إن الإخبارية المجانية فقط، وكانت بعض المواقع قد أعلنت عن نقل القرعة على قناة أون تايم سبورت الفضائية المصرية وهذه الأخبار غير صحيحة، حيث أن القناة لا تمتلك حق نقل القرعة من قبل الاتحاد الأفريقي “كاف”.
موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا 2021
تنطلق قرعة دوري الأبطال في تمام الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، من مقر الاتحاد الأفريقي بمدينة 6 أكتوبر بالقاهرة، في حضور محدود بسبب الإجراءات الاحترازية بسبب وباء كوفيد 19.
الفرق المتأهلة للدور ربع النهائي
|المجموعة
|الفرق
|الأولى
|سيمبا التنزاني، الأهلي المصري
|الثانية
|ماميلودي صن داونز، شباب بلوزداد الجزائري
|الثالثة
|الوداد المغربي، كايزر تشيفز الجنوب أفريقي
|الرابعة
|الترجي التونسي، المولودية الجزائري
تردد بي إن الإخبارية المفتوحة
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد القناة
|12604
|معامل الاستقطاب
|أفقي H
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|3/2
نظام قرعة دوري أبطال أفريقيا
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن نظام القرعة، وقال أن أول كل مجموعة يلاقي ثاني المجموعة بشرط أن لا يتقابل فريقين كانا في مجموعة واحدة، فمثال الأهلي المصري صاعد ثاني المجموعة الأولى فسوف يلاق أحد الفرق الصاعدة في المركز الأول، ” الترجي التونسي، الوداد البيضاوي المغربي، صن داونز الجنوب أفريقي” بإستثناء فريق سيمبا التنزاني الذي كان متواجد معه في المجموعة.
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