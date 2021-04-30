كيفية فتح حساب في سناب شات Snapchat واسترجاع آخر محذوف نهائي

يحظى تطبيق سناب شات للهواتف الذكية باهتمام واسع وكبير خلال الفترة الأخيرة في جميع الدول، خاصة دول الخليج وفي القلب منها المملكة العربية السعودية، والتي تبقى كأكبر الدول العربية تمثل قاعدة شعبية له من حيث عدد المستخدمين، في الوقت الذي حصدت فيه الشركة المالكة للتطبيق أرباح طائلة بعد تحقيقه أرقام قياسية من عمليات التحميل والتنزيل على منصات هواتف الأندرويد والـ iOS، حيث وصل عدد مستخدميه حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري إلى أكثر من 280 مليون مستخدم نشط يوميًا، وما ساعد في انتشاره هو إطلاق النسخة المطورة والرائعة منه في 2019 وما تحمله من إضافات رائعة ومذهلة، وحل العديد من المشكلات التي صاحبت الانطلاقة الأولى في 2012.

كيفية فتح حساب في سناب شات

وفي البداية يبحث الآلاف بشكل يومي عن كيفية فتح حساب في سناب شات أو إنشاء حساب جديد، من أجل متابعة التطبيق والحصول على خدماته وتبادل الصور والفيديوهات من الآخرين ومع الأصدقاء، وهو ما يتلخص في الخطوات السبعة التالية:

تحميل تطبيق Snapchat عبر المنصات المختلفة الأساسية للجوالات. الضغط على فتح تسجيل دخول أو Sign Up. كتابة اسمك الذي تود التسجيل به ثم موافق أو Accept. أدخل تاريخ ميلادك وقم بإنشاء اسم المستخدم. اكتب كلمة مرور آمنة مكونة من حروف صغير وكتابة ورموز. أدخل رقم جوالك وتحقق منه باتصال أو رسالة. ابدأ البحث عن أصدقائك.

استرجاع حساب Snapchat محذوف

أما عن طريقة وخطوات استرجاع حساب سناب شات محذوف نهائي، فيمكن متابعة الطرق التالية التي تُسهل عليك عملية استرجاعه، بما يحمله من نشاطك وصور وفيديوهاتك وغيرها، وتتمثل في:

الخطوة الأولى: فتح تطبيق Snapchat وتسجيل الدخول إليه.

الخطوة الثانية: تسجيل الدخول باسم المستخدم والرقم السري الخاص بك.

الخطوة الثالثة: الضغط على فتح كما هو موضح في الصورة التالية: