نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة تحويل المكالمات إلى مغلق من شركة STC في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة تحويل المكالمات إلى مغلق من شركة STC شركة STC من شركات الاتصالات الرائدة في المملكة العربية السعودية والتي تأسست عام 2002 بقرار من مجلس الوزراء، والتي تقدم مجموعة من الخدمات المتكاملة للمواطنين داخل المملكة، واستطاعت الشركة تكوين عدة أعمال واستثمارات في دول عديدة مثل آسيا وأفريقيا ودول الخليج العربي والكويت والهند والبحرين، واستطاعت الشركة أن تسيطر على نسبة 100٪ من خدمات الإنترنت وكذلك شركة تجاري السعودية.

خدمة تحويل المكالمات إلى مغلق من شركة STC

تقدم شركة STC العديد من الخدمات الخاصة بالاتصالات والانترنت من بينها خدمة تحويل المكالمات إلى مغلق، والتي يمكن تفعيلها بعدة طرق:

الطريقة الأولى

يمكن تفعيل خدمة تحويل المكالمات إلى مغلق في حالة انشغال الخط بطلب الكود #4000*67*، كما يمكن إلغاء الخدمة عن طريق الكود #67#.

الطريقة الثانية

يمكن تفعيل خاصية تحويل المكالمات إلى مغلق عن طريق كتابة الكود #4000*21*، ويمكن كذلك إلغاء الخدمة عن طريق الكود #21#.

بإمكانك تفعيل خاصية تحويل المكالمات إلى مغلق في حالة انشغال الخط أو كان خارج التغطية عن طريق الكود #4000*62*، كما يمكن إلغاؤها عن طريق الكود #62#.

تكلفة خدمة تحويل المكالمة إلى مغلق

تكلفة خدمة تحويل المكالمة إلى مغلق، تقدم شركة STC خدمة تحويل المكالمات إلى مغلق عند انشغال الخط مجاناً لعملاء الشركة، كما تقدم خدمة موجود إكسترا مقابل مبلغ مادي بسيط للعميل تبلغ 8 ريال سعودي شهرياً، وتعد هذه الخدمة من الخدمات الفعالة التي تستقبل المكالمات الواردة عندما يكون الهاتف مغلق أو لا توجد شبكة.

التواصل مع شركة STC

يمكنك التواصل مع شركة STC والاستعلام عن الخدمات المتاحة بالاتصال على رقم 0966114555555 من خارج المملكة، وسيرد على استفسارك أحد موظفي خدمة العملاء.