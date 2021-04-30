- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث ترددات قنوات On Time Sports بعد تحديث إشارة البث 2021 في المقال التالي
ترددات قنوات On Time Sports بعد تحديث إشارة البث 2021 والمتاحة على القمر الصناعي نايل سات وكذلك القمر الصناعي عرب سات، حيث قامت إدارة قنوات أون تايم سبورت الرياضية المفتوحة بتعديلات جديدة نوهت عليها إدارة القناة وطالبت المتابعين بإعادة ضبط التردد الجديد للقناة لاستمرار مشاهدة المباريات والبطولات الأفريقية والبرامج التي تعرضها القناة على شاشاتها الثلاث، حيث يمكنكم مشاهدة قناة أون تايم سبورت 1، واون تايم سبورت 2 وأن تايم سبورت 3.
ترددات قنوات On Time Sports بعد تحديث إشارة البث 2021
فور ضبط إشارة البث لقنوات أون تايم سبورت الرياضية يمكنكم مشاهدة جميع مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث أن إدارة القناة تمتلك حقوق البث لعدة سنوات قادمة كما تعد القناة الوحيدة التي تنقل مباريات الدوري المصري الممتاز، كما تنقل أيضا مباريات المنتخب الوطني للكبار والشباب، لذا يجد التحديث الجديد لقنوات أون تايم سبورت إقبال كبير جداً من قبل عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم وكذلك عشاق كرة كرة اليد والسلة والطائرة، حيث تقوم قناة أون تايم سبورت 3 نقل مباريات دوري الصالات.
اجدد تردد لقنوات أون تايم سبورت
هناك تحديثات جديدة اجريت خلال الفترة الماضية على ترددات قنوات أون تايم سبورت ولكن يمكنكم الآن تحميل التردد الجديد للقناة كالتالي:
|التردد الجديد
|10853
|معدل الترميز
|27500
|الاستقطاب
|أفقي
|معامل تصحيح الخطأ
|3/4
|القمر الصناعي
|نايل سات
|القمر الصناعي
|نايل سات
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
|التردد الجديد
|12303
|التردد
|10852
|القمر الصناعي
|نايل سات
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
برامج والمحللين في اون تايم سبورت
تعد أبرز البرامج الرياضية المذاعة على القناة ملعب أون والذي يقدمه الكابتن أحمد شوبير بالتناوب مع الكابتن سيف زاهر، وبرنامج مساء أون والذي يقدمه الكابتن مدحت شلبي، وبرنامج الدرجة الثالثة من تقديم إبراهيم فايق، ومعلب الأبطال، كما تضم القناة كوكبة من النجوم الرياضية مثل الكابتن محمد زيدان والكابتن احمد حسن وعبد الظاهر السقا، والكابتن حازم امام والكابتن فاروق جعفر، لذا يجب عليك ضبط أحدث ترددات قنوات On Time Sports.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أحدث ترددات قنوات On Time Sports بعد تحديث إشارة البث 2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.