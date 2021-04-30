أحدث ترددات قنوات On Time Sports بعد تحديث إشارة البث 2021

ترددات قنوات On Time Sports بعد تحديث إشارة البث 2021 والمتاحة على القمر الصناعي نايل سات وكذلك القمر الصناعي عرب سات، حيث قامت إدارة قنوات أون تايم سبورت الرياضية المفتوحة بتعديلات جديدة نوهت عليها إدارة القناة وطالبت المتابعين بإعادة ضبط التردد الجديد للقناة لاستمرار مشاهدة المباريات والبطولات الأفريقية والبرامج التي تعرضها القناة على شاشاتها الثلاث، حيث يمكنكم مشاهدة قناة أون تايم سبورت 1، واون تايم سبورت 2 وأن تايم سبورت 3.

ترددات قنوات On Time Sports بعد تحديث إشارة البث 2021

فور ضبط إشارة البث لقنوات أون تايم سبورت الرياضية يمكنكم مشاهدة جميع مباريات الدوري المصري الممتاز، حيث أن إدارة القناة تمتلك حقوق البث لعدة سنوات قادمة كما تعد القناة الوحيدة التي تنقل مباريات الدوري المصري الممتاز، كما تنقل أيضا مباريات المنتخب الوطني للكبار والشباب، لذا يجد التحديث الجديد لقنوات أون تايم سبورت إقبال كبير جداً من قبل عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم وكذلك عشاق كرة كرة اليد والسلة والطائرة، حيث تقوم قناة أون تايم سبورت 3 نقل مباريات دوري الصالات.

اجدد تردد لقنوات أون تايم سبورت

هناك تحديثات جديدة اجريت خلال الفترة الماضية على ترددات قنوات أون تايم سبورت ولكن يمكنكم الآن تحميل التردد الجديد للقناة كالتالي:

التردد الجديد 10853 معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4 القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي نايل سات الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 التردد الجديد 12303

التردد 10852 القمر الصناعي نايل سات الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500

برامج والمحللين في اون تايم سبورت

تعد أبرز البرامج الرياضية المذاعة على القناة ملعب أون والذي يقدمه الكابتن أحمد شوبير بالتناوب مع الكابتن سيف زاهر، وبرنامج مساء أون والذي يقدمه الكابتن مدحت شلبي، وبرنامج الدرجة الثالثة من تقديم إبراهيم فايق، ومعلب الأبطال، كما تضم القناة كوكبة من النجوم الرياضية مثل الكابتن محمد زيدان والكابتن احمد حسن وعبد الظاهر السقا، والكابتن حازم امام والكابتن فاروق جعفر، لذا يجب عليك ضبط أحدث ترددات قنوات On Time Sports.

