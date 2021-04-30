نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومميزات هاتف Samsung Galaxy M42 5G في المقال التالي

أعلنت شركة Samsung مؤخراً في الهند عن أحدث هواتف سلسة M وهو Samsung Galaxy M42 5G ، يأتي هذا الهاتف ليكون أول هواتف سلسة M الخاصة بسامسونج الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ، وتحرص سامسونج كعادتها في هذه السلسلة علي تقديم بعض المميزات مقابل سعر رخيص لتنافس الأجهزة الأخري في نفس فئة الهاتف ، فالهاتف ينطلق بشاشة من نوع Super AMOLED مع معالج من شركة كوالكوم Snapdragon 750G. مواصفات هاتف Samsung Galaxy M42 5G : يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة سامسونج One UI 3.1 .

يدعم الهاتف خاصية NFC.

خامات الهاتف من البلاستيك poly carbonite.

شاشة الهاتف 6.6 إنش من نوع Super AMOLED بدقة HD+ بكثافة بكسلات 266 بكسل لكل إنش مع أبعاد 20:9.

الشاشه ليست كاملة حيث توجد حواف سفلية كبيرة مع نوتش صغير للكاميرا الأمامية علي شكل حرف U وتشغل نسبة 84.3% من جسم الهاتف.

يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم Qualcomm snapdragon 750G بدقة تصنيع 8 نانو متر ، وهو نفس المعالج الموجود في هاتف شاومي Mi 10T lite ، النواتين الأقوي من نوع kyro 570 بتردد 2.2 جيجا هرتز ، ومعالج رسوميات GPU من نوع Adreno 619.

الكاميرا الأمامية تأتي في نوتش Infinity U وتأتي بفتحة عدسة F/2.2 مع دقة 20 ميجا بكسل وتدعم HDR ، ويمكن خلالها تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.

الكاميرا الخلفية رباعية ، الأولي والأساسية بفتحة عدسة F/1.8 مع دقة 48 ميجا بكسل ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra wide وتأتي بفتحة عدسة F/2.2 مع دقة 8 ميجا بكسل ، الثالثة خاصة بالتصوير الماكرو وتأتي بفتحة عدسة F/2.4 مع دقة 5 ميجا بكسل ، الرابعة والأخيرة بفتحة عدسة F/2.4 مع دقة 5 ميجا بكسل وهي خاصة بالعزل.

تدعم الكاميرات التصوير HDR و panorama وفلاش LED.

يمكن تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطار لكل ثانية أو بجودة 1080 مع معدل التقاط 30 إطار لكل ثانية أو بجودة 720 مع معدل التقاط 480 إطار لكل ثانية .

بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير من نوع lithium polymer تدعم الشحن بسرعة 15 وات عن طريق مدخل USB C.

يأتي الهاتف بمساحة تخزين 128 جيجا مع رامات 6 جيجا أو 8 جيجا ، والذاكرة من نوع UFS 2.1.

يحتوي الهاتف علي مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.

بصمة الهاتف موجوده أسفل الشاشة مع دعم بصمة الوجة Face ID.

يتوفر الهاتف باللونين الأسود والرمادي . سعر الهاتف : تم تسعير هاتف Samsung Galaxy M42 5G في الهند بسعر : 295$ لنسخة 128 مع 6 جيجا رام ( أي ما يساوي 4600 جنية مصري ).

320$ لنسخة 128 مع 8 جيجا رام ( أي ما يساوي 5000 جنية مصري ). الوسوم عمر شويل - جدة سعر ومميزات هاتف Samsung Galaxy M42 5G - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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