نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تحديث لعبة ماين كرافت RTX الإصدار 1.16.221 وشرح مزايا مود Minecraft RTX في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة ماين كرافت RTX هو الإصدار التجريبي للعبة لاستخدام تقنية الأشعة، ويحدث باستمرار تحديثات من أجل تحديث الخرائط والمودات، وتزويد اللعبة بأحدث التصميمات، وتعد لعبة Minecraft من العاب الفيديو التي حظيت على ملايين المستخدمين لها، حيث إتاحة ماين كرافت RTX التجريبية، وهو مود يتبع الأشعة بتقديم رسومات حديثة ومتطورة في النسخة التجريبية، كما تم تصميم لعبة ماينكرافت التعليمية للطلبة والطالبات بالمملكة العربية السعودية، والتي يتم التسجيل بها والاشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج للدخول على المرحلة الأولى من المسابقة (ساعة برمجة 2020).

تحديث ماين كرافت RTX

من أجمل العاب الفيديو هي لعبة ماينكرافت، وقدمنا عنها موضوعات كثيرة منها كيفية لعبها على الكمبيوتر، تم تحديث لعبة ماينكرافت 2021 بإصدار 1.16.221 في شهر أبريل 2021 م، وتتميز لعبة ماينكرافت الإصدار الأخير بالأتي:

عمليات التثبيت للعبة إلى أكثر من 10 ملايين مستخدم

الإصدار الحالي 1.16.221.01

تتناسب اللعبة للبالغين 10 أعوام فما فوق

اللعبة تقوم على اكتشاف عوالم لا نهائية

تقوم في اللعبة ببناء كل شيء بداية من منزل بسيط إلى قلاع

تعتمد اللعبة على الابتكار المهاري لدى اللاعب بموارد لا محدودة

صممت اللعبة على القتال بالأسلحة للحماية من الأعداء حتى تنتهي بالبقاء على قيد الحياة

تناسب اللعبة الأجهزة المحمولة واللعب على الكمبيوتر بنظام الويندوز 10.

اللعبة فردية أو جماعية، يمكنك تكوين فريق 4 ضد 4.

شرح ماين كرافت أر تي أكس

تم إضافة ميزة جديدة وهي مود ماينكرافت RTX الذي يقدم للعبة تقنية تتبع الأشعة، ويعد تغيير جوهري في اللعبة، فهو يؤثر على مود ماينكرافت في عالمه القديم عن الحديث، من خلال تحسين جودة الرسومات، وإتاحة تجربة لعبة شيقة، كما قامت ألعاب كثيرة باستخدام تقنية تتبع الاشعة داخل المعارك مثل لعبة فورت نايت، ولعبة كول اوف ديوتي، وتقوم لعبة Minecraft على تغيير التصميم كانها لعبة جديدة، ويتناسب التصميم الجديد مع جميع الأجهزة سواء الهواتف أو الكمبيوتر التي تتطلب في جهاز الكمبيوتر:

نسخة ويندوز 10

ذاكرة عشوائية تصل إلى 8GB

مساحة تخزين كافية.

فيديو شرح لعبة ماينكرافت

قدمنا لكم مزايا تحديث لعبة ماين كرافت RTX مع إصدارها الجديد، وكيفية اللعب عن طريق الكيبورد على الكمبيوتر الثابت من خلال المقالات التي تم الشرح فيها على موقع ثقفني.