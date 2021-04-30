لعبة ماين كرافت الإصدار الأخير للجوالات 2021 في ثواني minecraft التعليمية

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لعبة ماين كرافت الإصدار الجديد للجوالات 2021 لعبة ماين كرافت Minecraft من الألعاب الإلكترونية اللي نجحت في الانتشار بين الكثير من الأشخاص في جميع أنحاء العالم في فترة قصيرة، هذه اللعبة التي كانت سبباً في إصدار وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية مسابقة مدرستي تبرمج التي تقوم على اشتراك الطلاب في لعبة ماين كرافت أولاً ولكن النسخة التعليمية منها، وذلك بهدف تطبيق الطلاب ما تم تعلمه في علم البرمجة من خلال هذه اللعبة.
لعبة ماين كرافت الإصدار الأخير للجوالات 2021
لعبة ماين كرافت Minecraft من الألعاب الإلكترونية التي من الممكن تثبيتها واستخدامها على كل الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة أيضاً، مع شرط توافر مساحة تخزين معينة وأيضاً توافر مجموعة من السمات المعينة التي يتم استخدامها في هذه اللعبة، والأجهزة التي من الممكن تثبيت لعبة ماين كرافت عليها واستخدامها والاستمتاع بكافة خصائصها تتمثل في:
- جميع أجهزة الأيفون التي تعمل بنظام iOS.
- بعض الأجهزة الحديثة التي تعمل بنظام أندرويد.
- أجهزة أبل ماك.
- أجهزة اكس بوكس وان.
- أجهزة البلاي ستيشن ڤيتامين.
- جميع الأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز للهواتف الذكية.
- أجهزة ويندوز ٧،٨،٩،١،١٠.
- أجهزة الاكس بوكس ٣٦٠.
- أجهزة لينكس.
- بلاي ستيشن ٤.
- بلاي ستيشن ٥.
- بلاي ستيشن ٣.
أوضاع لعبة ماين كرافت
يوجد العديد من الأوضاع المختلفة داخل لعبة ماين كرافت والتي يتم تحديدها من قبل اللاعب قبل أن تبدأ المباراة، حيث أن كل وضع من هذه الأوضاع يتميز بعدد من الخصائص والتي تكون سبب في إضافة المتعة أثناء اللعب، ومن أمثلة هذه الأوضاع ما يلي:
- أول وضع وهو سيرڤيفال: هذا الوضع الذي يتم اللعب فيه من أجل البقاء على قيد الحياة.
- ثاني وضع وهو كريتيف: هذا الوضع الذي يتم اللعب فيه من أجل الإبداع حيث يتحكم اللاعب في كل جوانب المباراة.
- ثالث وضع وهو هاردكور: هذا الوضع الذي يقوم على التشدد حيث يلعب المستخدم بمفرده.
- رابع وضع وهو المغامرة: هذا الوضع الذي يدخل فيه اللاعب وسط مجموعة أخرى من اللاعبين جميعهم يتنافسون من أجل البقاء على قيد الحياة.
- خامس وضع وهو المشاهد: هذا الوضع بالتحديد مختلف في خصائصه عن باقي الأوضاع الأخرى.
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