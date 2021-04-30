أستقطب تردد قناة أون تايم سبورت ذو الجودة العالية on time sports HD وتابع الأهلي والجونة الليلة

يبحث3 عشاق النادي الأهلي الآن عن تردد قناة أون تايم سبورت، لمتابعة لقاء الأهلي والجونة المؤجل من الأسبوع أل 16 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، الذي سينطلق بعد قليل على القناة الأولى لباقة أون سبورت أشهر القنوات الرياضية العربية، وتقدم القناة أستوديو تحليلي متميز يقوده الإعلامي الكبير الكابتين أحمد شوبير، ويستضيف خبراء الكرة المصرية الدكتور طه إسماعيل والكابتين وليد صلاح الدين، والصقر أحمد حسن، والفقرة التحكيمية يقدمها ويحللها الخبير التحكيمي الكابتين سمير محمود عثمان، وفيما يلي التردد الجديد للقناة على القمر نايل سات.

تردد قناة أون تايم سبورت 2021

تنقل قنوات أون تايم سبورت مباريات الدوري الممتاز المصري بصورة حصرية، وكذالك مباريات كأس مصر فضائياً بعد أن حصلت على الحقوق من الأندية صاحبة الحق في بيع مبارياتها في مسابقة الدوري الممتاز المصري، وبالنسبة لمسابقة الكأس أشترة حق البث من الاتحاد المصري لكرة القدم صاحب حقوق مسابقة الكأس.

موعد مباراة الأهلي والجونة ومعلق المباراة

المباراة تنطلق في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويعلق على المباراة المعلق الشهير بلال علام.

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 10853 معامل الاستقطاب أفقي معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5 ترتيب جدول الدوري المصري قبل لقاء الأهلي والجونة الليلة # الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الزمالك 18 12 4 2 16 11:32 21 40 2 الأهلي 0 - 0 16 11 4 1 18 10:31 21 37 3 بيراميدز 18 7 9 2 16 17:25 8 30 4 المصري البورسعيدي 19 7 8 4 15 15:23 8 29 5 الاتحاد السكندري 18 8 4 6 16 22:22 0 28 6 سموحة 18 5 12 1 16 18:26 8 27 7 سيراميكا كليوباترا 0 - 0 19 6 8 5 15 20:22 2 26 8 مصر المقاصة 17 7 5 5 17 21:19 -2 26 9 الجونة 0 - 0 19 6 7 6 15 21:20 -1 25 10 إنبي 18 6 6 6 16 21:20 -1 24 11 غزل المحلة 18 5 9 4 16 18:16 -2 24 12 أسوان 17 5 5 7 17 21:11 -10 20 13 المقاولون العرب 19 5 4 10 15 27:20 -7 19 14 طلائع الجيش 18 4 5 9 16 22:21 -1 17 15 وادي دجلة 19 3 7 9 15 23:15 -8 16 16 البنك الأهلي 0 - 0 19 2 9 8 15 24:15 -9 15 17 الإسماعيلي 18 2 8 8 16 24:16 -8 14 18 الانتاج الحربي 18 2 6 10 16 32:13 -19 12 أهم المعلقين ومقدمي البرامج على قنوات أون تايم سبورت

تضم قنوات أون تايم سبورت أفضل المعلقين ومقدمي البرامج في مصر، فالقناة تعتبر هي القناة رقم واحد في مصر وأشهر القنوات العربية من حيث نسب المشاهدة الكبيرة عليها، فتضم من مقدمي البرامج الكابتين “أحمد شوبير، مدحت شلبي، سيف زاهر، إبراهيم فايق، إبراهيم عبد الجواد، شيماء صابر” ومن خبراء التحليل الرياضي الكابتين “الدكتور طه إسماعيل، الكابتين حازم أمام، عماد متعب، محمد ذيدان، أيمن يونس، وليد صلاح الدين، أحمد حسن، عبد الظاهر السقا، إسماعيل يوسف، وليد صلاح الدين، ومن المعلقين الرياضيين المعلق حاتم بطيشة، بلال علام، أيمن الكاشف وغيرهم من المعلقين المميزين.