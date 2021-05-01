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عمر شويل - جدة مميزات جديدة خفية في الواتساب وآلية سياسة الخصوصية في تطبيق الواتساب بهعد التحديث الأخير، يعد تطبيق الواتساب من أهم التطبيقات في عمليات البحث خلال هذه الفترة خاصة مع اقتراب موعد تطبيق سياسة الخصوصية الجديدة، فقد أعلن تطبيق الواتساب من خلال عدد من المواقع الإخبارية ومن خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه سوف يتم تطبيق الخصوصية، علماً بأن هناك العديد من المستخدمين من مختلف دول العالم، ويمكن من خلال هذا التطبيق تبادل الرسائل والصور والفيديو، بالإضافة إلى عدد من المميزات التي لا يمكن الاستغناء عنها، ومن خلال هذا المقال من خلال موقعنا ثقفني نوضح لمتابعينا مميزات جديدة خفية في الواتساب وآلية سياسة الخصوصية ونتيجة تجاهل تطبيق سياسة الخصوصية.

المميزات الجديدة لتطبيق الواتساب:

قد أعلن تطبيق الواتساب عن العديد من المميزات التي يبحث عنها المستخدم لسهولة الاستخدام، ونذكر من خلال هذا المقال أهم هذه المميزات:

إمكانية إخفاء انك متصل الآن وذلك بهدف عدم الإزعاج، ويتم تفعيل هذه الميزة من خلال الدخول على الإعدادات وإخفاء آخر ظهور.

إمكانية الرد على المكالمات الصوتية تلقائياً، علماً بأنها تقنية جديدة تسهل على المستخدمين الكثير.

توسيع قاعدة المكالمات الجماعية

واتساب ويب وإمكانية إجراء مكالمة صوتية وفيديو.

آلية سياسة الخصوصية الجديدة:

اقترب موعد تطبيق سياسة الخصوصية حيث يتم تطبيق سياسة الخصوصية في 15 من هذا الشهر، علماً بأنه الموافقة جبرية على هذه السياسة، وقد أوضح تطبيق الواتساب من خلال العديد من المواقع التقنية أنه من يرغب في الموافقة على الخصوصية سوف ينفذ آليتها، وأن هذه السياسة مرتبطة بالفيس بوك وما سوف يتم نشره من خلال هذا التطبيق البيانات الخاصة بالشخص المستخدم مثل رقم الهاتف والبريد الإلكتروني، أما في حالة رفض المستخدم تطبيق سياسة الخصوصية في الواتساب يتم قفل حساب الواتساب بشكل تدريجي على مدار 120 يوم من خلال وقف العديد من المميزات التي يتم الاستفادة منها في تطبيق الواتساب Whatsapp.

الحفاظ على سرية المستخدم والأمان:

أوضح تطبيق الواتساب أن التحديث الأخير الذي تم إصداره في النسخة الجديدة ليس محمل بالفيروسات بل هو آمن لأبعد الحدود، بالإضافة إلى إنه يمكن فصل حدمة الإنترنت والتعامل مع التطبيق وقراءة الرسائل ومشاهدة الحالات دون العلم الطرف الآخر، علماً بأن التطورات الأخيرة الذي شهدها هذا التطبيق هي بهدف إبراز أهم المميزات التي تم ذكرها من خلال هذا المقال.

كتم إشعارات الدردشة:

ومن مميزات الواتساب التي يتم استخدامها كتم إشعارات الدردشة، حيث يتم الاستفادة منها من خلال تحديد الدردشة التي يرغب المستخدم في كتماها والنقر مطولاً عليها، ثم تظهر بشكل تلقائي علامة تشبه علامة الصوت المغلق، يتم الضغط عليها، تظهر صفحة تلقائية يطلب فيها تحديد المدة التي يرغب المستخدم في كتمها هل شهر أم ساعات أم سنة، ثم النقر على أيقونة تم.

تثبيت الدردشة وأرشفتها:

يقوم المستخدم باختيار الدردشة التي يرغب في تثبيتها والضغط عليها بشكل مطول، ثم اختيار أيقونة تشبه الدبوس بمجرد الضغط عليها يتم تثبيت الدردشة، والهدف منها هو اللجوء إليها أسرع بدلاً من البحث المطول أثناء الدردشة، أما فيما يتعلق بالأرشفة فهذه الأيقونة تساعد في إخفاء الدردشة دون الوصول إليها من أي شخص.