أبل تتصدر سوق الهواتف الذكية 5g في الربع الأول من 2021

لم تعد سامسونغ الشركة الأكبر مبيعاً في العالم للهواتف الذكية المزودة بتقنية الجيل الخامس، وفقا لتقرير تحليلي جديد نشرته شركة Strategy Analytics ، فقد خسرت سامسونغ تصدرها لصالح أبل في الربع الأول من عام 2021.

كان صعود أبل إلى قمة قائمة متصدري هواتف 5g متوقعا بالفعل، بالتزامن مع إطلاق سلسلة iPhone 12، أول مجموعة هواتف ذكية مزودة بتقنية 5g، في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.

وفقا للأرقام الواردة من Strategy Analytics، باعت أبل 40 مليون هاتف ذكي 5g في الربع الأول من عام 2021، مقابل 17 مليونا فقط لسامسونغ، أما بالنسبة لهواوي، التي تأثرت بشكل كبير بالقيود التجارية الأمريكية، فقد باعت الشركة المصنعة الصينية أقل من 16 مليون هاتف 5g.

مع بيع 40 مليون وحدة، احتلت ابل المركز الأول في الترتيب. تاركة وراءها الشركة المصنعة الصينية، أوبو، بمبيعات 21.5 مليون هاتف ذكي 5G، يليها فيفو بـ 19.4 مليون، وأخيراً سامسونغ في المركز الرابع، وجاءت شاومي لتغلق قائمة أفضل 5 مصنّعين للهواتف الذكية 5G في النصف الأول من عام 2021 ببيع 16.6 مليون وحدة.

وكانت شركة التكنولوجيا العملاقة ومقرها كوبرتينو قد سجلت إيرادات قياسية بلغت 89.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 54٪ على أساس سنوي، للأشهر الثلاثة المنتهية في 27 آذار/مارس.

ويقول وودي أوه، المدير في Strategy Analytics : ”كان لارتفاع الطلبات في 5g في الصين، التي تعد سوقا رائجة لمنتجات أبل، تأثير سلبي حتما على حصة سامسونغ رغم تنوع منتجاتها في 5g“، مضيفا أن هواتف آيفون تتمتع بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة والصين وأوروبا بسبب تصميمها وأسعارها التنافسية.