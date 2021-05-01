الكشف عن مواصفات جهاز ”Galaxy Tab A7 Lite” اللوحي

تعمل شركة الهواتف الكورية الجنوبية سامسونغ على تصميم جهاز لوحي جديد أصغر وأرخص من جهاز Galaxy Tab A7، وذلك تحت اسم Galaxy Tab A7 Lite.
وسيأتي جهاز Galaxy Tab A7 Lite اللوحي مزودًا بشاشة LCD بقياس 8.4 بوصة، وسيتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج MediaTek Helio P22T.
والجهاز الجديد مزود بذاكرة وصول عشوائي سعة 3 غيغابايت، وبطارية تبلغ 5100 مللي أمبير في الساعة، مع إمكانات شحن سريع بقوة 15 واط.
واليوم، تم رصد الجهاز المنتظر على قاعدة بيانات الوكالة التنظيمية الصينية TENAA، وظهر الجهاز بقياس 212.5 × 124.7 × 8 ملم ووزن 300 غرام.
ووفقًا للصور الجديدة، يحتوي جهاز Galaxy Tab A7 Lite اللوحي على كاميرا خلفية واحدة دون فلاش أو مستشعرات ثانوية، ويمكن أيضًا رؤية مستشعر سيلفي واحد أسفل مكبر الصوت مباشرة، كما ظهر الجهاز باللون الأسود، ولكن من المتوقع إصدار نسخة باللون الفضي.
ووفقًا للتسريبات السابقة، فمن المتوقع أن يتم إطلاق جهاز Galaxy Tab A7 Lite في يونيو أو يوليو المقبل إلى جانب إصدار “ Lite“ من جهاز Galaxy Tab S7.
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