سرَبت بعض مواقع الإنترنت معلومات عن هاتف مميز لشبكات 5G تستعد Honor للإعلان عنه قريبا.
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الهاتف الجديد سيحمل اسم Play 5T Youth، وسيكون نسخة معدلة عن هواتف Play 5 الموجودة حاليا، وسيجهز بشاشة OLED بمقاس 6.5 بوصة بدقة Full HD+ مدمج أسفلها ماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء.
وسيعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 800U الحديث الذي يصل تردده إلى 2.4 غيغاهيرتز، كما سيحصل على معالج رسوميات ARM Mali-G57 MC3، وموديم خاص للاتصال بشبكات 5G.
أما الكاميرا الأساسية فيه فيتوقع أن تكون رباعية العدسة بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، فيها عدسة خاصة للتصوير العريض، وعدسة مقربة قادرة على منح الصور أبعادا أكثر واقعية.
كما ستجهزه Honor ببطارية بسعة 3800 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وهيكل مقاوم للرطوبة والغبار سماكته 7,46 ملم فقط، ووزنه 180 غ تقريبا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هاتف 5G بمواصفات ممتازة يدخل أسرة أجهزة Honor على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.