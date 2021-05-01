هاتف 5G بمواصفات ممتازة يدخل أسرة أجهزة Honor

سرَبت بعض مواقع الإنترنت معلومات عن هاتف مميز لشبكات 5G تستعد Honor للإعلان عنه قريبا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الهاتف الجديد سيحمل اسم Play 5T Youth، وسيكون نسخة معدلة عن هواتف Play 5 الموجودة حاليا، وسيجهز بشاشة OLED بمقاس 6.5 بوصة بدقة Full HD+ مدمج أسفلها ماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء.

وسيعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 800U الحديث الذي يصل تردده إلى 2.4 غيغاهيرتز، كما سيحصل على معالج رسوميات ARM Mali-G57 MC3، وموديم خاص للاتصال بشبكات 5G.

أما الكاميرا الأساسية فيه فيتوقع أن تكون رباعية العدسة بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، فيها عدسة خاصة للتصوير العريض، وعدسة مقربة قادرة على منح الصور أبعادا أكثر واقعية.

كما ستجهزه Honor ببطارية بسعة 3800 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وهيكل مقاوم للرطوبة والغبار سماكته 7,46 ملم فقط، ووزنه 180 غ تقريبا.