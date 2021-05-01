”هواوي” تعلن عن باقة من المنتجات الذكية

تستعد شركة هواوي الصينية للإعلان عن باقة من المنتجات الذكية خلال الأسابيع المقبلة في مؤتمر Full Scenario Smart Life 2021، بما في ذلك سماعة هواوي فري بودز 4 اللاسلكية – Huawei FreeBuds 4.
وكشفت التقارير الحديثة عن تفاصيل ومعلومات جديدة عن السماعة التي ستأتي بتصميم جديد، وميزة تقليل الضوضاء محسنة، وبطارية أكبر.
وبحسب موقع ”هواوي سنترال“، تعمل الشركة حاليا على زيادة حصتها في سوق السماعات اللاسلكية تدريجيا، إذ سبق أن أطلقت عددا من السماعات اللاسلكية، وحتى الآن لم يتم الكشف عن الكثير من التفاصيل عن سماعة فري بودز 4، لكن من المعروف أنها ستأتي بنسخة محسنة من ميزة إلغاء الضوضاء المحيطة، فضلا عن تصميم جديد لإطالة عمر البطارية.
وتأتي السماعة بأربعة ألوان، الأسود والأحمر والأبيض والفضي، ومن المتوقع أن تطلقها هواوي رسميا في مؤتمر Full Scenario Smart Life 2021، الذي سينعقد في منتصف مايو المقبل، وإلى جانب السماعة، من المتوقع أن تطلق الشركة ساعتها الذكية هواوي واتش 3 ونظام تشغيل هارموني أو أس Harmony OS.
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