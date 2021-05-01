هواتف بكاميرات دوّارة ستعلن عنها آسوس قريبا

أكدت مواقع مختصة بشؤون التقنيات الحديثة أن شركة آسوس تستعد للكشف عن هواتف ZenFone 8 المتطورة قريبا.

وتبعا لبيانات موقع Geekbench فإن آسوس ستطرح نموذجين على الأقل من هذه الهواتف، نموذج عادي سيحمل اسم ZenFone 8، وآخر أكثر تطورا سيطرح تحت اسم ZenFone 8 Pro التجاري.

وأشار الموقع إلى أن هذه الهواتف مجهزة بمعالجات Qualcomm Snapdragon 888 الحديثة، وأثناء اختبارات نواة واحدة من أنويتها سجلت 1124 وفقا لمعايير Geekbench، أما عند تشغيل أنويتها جميعا فسجلت 3669 نقطة.

ومن المفترض أن تكشف آسوس عن هذه الهواتف في 12 مايو العام الجاري، وتطرحها بذواكر وصول عشوائي تصل سعاتها إلى 16 غيغابايت، وشاشات OLED بمقاس 6.67 بوصة معدل ترددها 120 هيرتزا.

والأبرز من كل ما سبق هو أن الكاميرا الأساسية لهذه الهواتف ستضم 3 عدسات بقدرات تصوير ممتازة، مثبتة على محور دوار يجعلها تدور بزاوية 180 درجة ليتم استخدامها ككاميرا لالتقاط صور السيلفي عالية الدقة.

وكانت تسريبات سابقة قد أشارت إلى احتمال إطلاق نسخة مصغرة من هذه الهواتف مجهزة بشاشة بمقاس 5.92 بوصة، وكاميرا خلفية دقة عدستها الأساسية 64 ميغابيكسل، وفيها مستشعرات بصرية من نوع Sony IMX686 أو Sony IMX663.