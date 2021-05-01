نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد شم النسيم 2021 Easter وأفكار للاحتفال بعيد الربيع في رمضان 1442 مع أزمة الوباء المستجد في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد شم النسيم 2021 يأتي هذا العام خلال شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع انتشار الوباء المستجد وتفشي أزمة كورونا، مما جعل المصريين وجميع محبي الاحتفال بهذا اليوم الفرعوني العظيم يحتارون في طريقة الاحتفال بيوم شم النسيم وعيد الربيع الذي ينتظرونه من العام إلى العام الآخر، ومن هذا الصدد نستعرض لكم في السياق التالي أفكار جديدة للاحتفال بعيد شم النسيم في رمضان 1442 في المنزل، كما نلقي الضوء على موعد شم النسيم 2021 ونتعرف على سبب ارتباط يوم شم النسيم مع يوم عيد القيامة، وكيفية تحديد يوم شم النسيم في العام.

موعد شم النسيم 2021

شم النسيم هو يوم مصري عريق يتم الاحتفال به في مصر منذ العصر الفرعوني احتفالًا بفصل الربيع، ويتمتع هذا اليوم بالكثير من الطقوس التي عرفها المصريون من أجدادهم الفراعنة منذ أمد طويل يزيد عن السبعة آلاف عامًا قبل الميلاد، ويأتي موعد شم النسيم 2021 هذا العام في يوم الاثنين الموافق 3 مايو 2021 والذي يتزامن مع يوم 21 رمضان 1442 هجريًا.

سبب تسمية شم النسيم بهذا الاسم

شم النسيم هي كلمة قبطية مصرية تم أخذها من كلمة شومن نسيم swm `nnicim ومعناها بستان الزروع وقد تطورت الكلمة يومًا عن يوم حتى أصبحت شم النسيم، ومن المتعارف عليه أن هذا اليوم يأتي على الدوام في يوم الاثنين بعد يوم أحد عيد القيامة.

سبب ارتباط يوم شم النسيم مع يوم عيد القيامة

في حقيقة الأمر لا توجد أية علاقة بين عيد القيامة وعيد شم النسيم، ولكن تأتي حقيقة إتيان يوم شم النسيم في يوم الاثنين التالي ليوم الأحد لعيد القيامة في كون أن المصريين في العصر القديم كان يجدون مشكلة في وقوع موعد عيد شم النسيم داخل الموسم الخاص بالصوم الكبير لدى النصارى، وبالتالي عدم تمكنهم من عمل الطقوس اللازمة لهذا العيد بسبب امتناعهم عن الأطعمة التي بها روح، سواء من الحيوان والأسماك وغيرها، ولهذا فقد تم ترحيل يوم شم النسيم ليأتي في اليوم التالي لعيد القيامة المجيد والانتهاء من موسم الصيام.

أفكار الاحتفال بيوم شم النسيم في رمضان 1442

في شهر رمضان المبارك ومع الصيام طوال نهار رمضان، وبالأخص مع بداية ارتفاع درجات الحرارة يبتعد الجميع عن تناول المملحات مثل الفسيخ والسردين والرنجة وغيرها، حتى لا يشعرون بالعطش أثناء الصيام، وهذا ما جعل الجميع في حيرة من أمرهم مع اتيان يوم شم النسيم في خلال شهر رمضان، وبالتحديد في يوم الاثنين المقبل الموافق 3-5-2021 والذي يتوافق مع يوم 21 رمضان 1442.

لهذا فيما يلي نوضح لكم أفكار جديدة للاحتفال بيوم شم النسيم في شهر رمضان الكريم والذي يأتي بالتزامن مع انتشار الموجة الثالثة من الوباء المستجد كوفيد-19، والأفكار يمكنك التعرف عليها على النحو التالي: