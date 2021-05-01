Samsung Galaxy A72 مراجعة سريعة لهاتف سامسونج جلاكسي A72 بالصور

من هواتف سلسلة سامسونج جالاكسي أ لعام2021 الهاتف الذكي Galaxy A72، تقوم شركة Samsung بالأشياء بشكل مختلف وتحاول تقديم هواتف منفصلة عن الهواتف التقليدية، يبلغ سعر Samsung Galaxy A72 في الأسواق السعودية نسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام حوالي 2250 ريال، أما نسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام 2000 ريال، مما يجعله هاتفًا متوسط ​​المدى يتعارض مع أمثال Oppo Reno5 Pro سنجيب عما إذا كان هذا الهاتف الذكي ناجحا في مراجعتنا كاملة في وقت لاحق، ولكن في الوقت الحالي وعبر موقع ثقفني سوف نضع بين أيديكم بعض الأفكار الأولية.

مواصفات الهتف الذكي Samsung Galaxy A72

Galaxy A72 هو نسخة مصغرة من Galaxy A52 تتمتع بنفس اللمسة النهائية اللطيفة مع مجموعة كاميرا مميزة

وزن هاتف سامسونج جلاكسي أ 72 203 جرام، حصلت Samsung على تصنيف IP67 الرسمي لمقاومة الماء والغبار والذي يوفر على الأقل مزيدًا من الضمان وراحة البال.

في المقدمة، توجد شاشة Full HD + AMOLED رائعة مع خيار لملف تعريف sRGB بدقة الألوان ومواكبة الاتجاهات الحالية يدعم هذا معدل تحديث مرتفع يبلغ 90 هرتز.

يملك الهاتف شاشة رائعة لاستهلاك محتوى الوسائط المتعددة ويستفيد Galaxy A72 أيضًا من شهادة DRM L1 والتوافق مع HDR10 ومكبرات الصوت الاستريو.

في قلب الجهاز، ستجد Qualcomm Snapdragon 720G مع مجموعة شرائح قادرة على التعامل مع One UI المستند إلى أندرويد 11 وتلبية احتياجات معظم المستخدمين.

تشبه أجهزة الكاميرا تلك الموجودة في Galaxy A52. يوجد نفس مستشعر الكاميرا الأساسي بدقة 64 ميجابكسل مع OIS وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل وهناك أيضًا كاميرا تليفوتوغرافي بدقة 8 ميجابكسل توفر تقريب 3x (هجين) إلى 30x (رقمي).

بطارية 5000 مللي أمبير تدوم طويلاً حتى مع ضبط الشاشة على 90 هرتز، تقوم Samsung بتجميع شاحن بقوة 25 وات في العلبة يمكنه الحصول على سرعات شحن أسرع.

خلاصة مراجعتنا للهاتف الذكي سامسونج جلاكسي A72

الهاتف الذكي Galaxy A72 هو هاتف ممتع متوسط ​​المدى يبدو مذهلاً، يحتوي على شاشة AMOLED رائعة تبلغ 90 هرتز، ونظام كاميرا متعدد الاستخدامات، وبطارية تدوم طويلاً، سنحتاج إلى اختباره أكثر لمعرفة مدى استمرار الأداء وما إذا كان أداء الكاميرا يتطابق أو يتجاوز ما نحصل عليه عادةً مقابل سعره، إذا كنت لا تحتاج بالضرورة إلى شاشة أكبر، فيمكنك أيضًا التفكير في الهاتف الذكي من شركة سامسونج Galaxy A52 للحصول على نفس الجودة وتوفير بعض المال.