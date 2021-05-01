نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحديث تطبيق سناب شات 2021 وأهم مميزاته في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى محبي التكنولوجيا المتطورة بشكل مستمر إلى تحديث وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يظهر بشكل مستمر كل يوم تطبيق جديد يدخل مجال التنافس، ومن أهم هذه التطبيقات تطبيق سناب شات حيث حاز على عدد مستخدمين تجاوز مليون من مختلف أنحاء العالم، وبعد ما شهده تطبيق الواتساب في الفترة الأخيرة من حالة الجدل التي تم انتشارها بسبب سياسة الخصوصية، دخل تطبيق سناب شات مجال المنافسة حول أحدث وأكثر التطبيقات المراسلة، بالإضافة إلى أن التطبيق يتم استخدامه كنوع من التسالي والترفيه لأعلى مستوى، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض لكافة متابعينا أحدث مميزات تطبيق سناب شات.

تطبيق سناب شات:

عمل تطبيق سناب شات الجديد تصميم حديث ومتطور مختلف عن الإصدار السابق، حيث ضم شكل جديد مميز بطريقته يسهل على المستخدم تجول التطبيق، حيث أن هذا الشكل ينقسم إلى صفحات للتنقل منها صفحة مخصصة للكاميرا وأخرى للخريطة والاشتراكات والقصص العامة وصفحة للتواصل مع الأصدقاء من خلال الدردشة، أيضاً تطبيق سناب الجديد يحمل شريط هذا الشريط يأتي أسفل التطبيق حيث يستطيع التنقل بين الصفحات، أيضاً من خلال تطبيق سناب الجديد ظهر خاصية جديدة سحب الشاشة للأعلى على أي صورة أو فيديو ليتم إظهار جميع التعليقات من المتابعين بشكل أسهل وأسرع من قبل.

أهم المميزات الجديدة لتطبيق سناب شات

يحمل تطبيق سناب شات الجديد مجموعة من المميزات الحديثة التي تزيد من روعة التطبيق عند الاستخدام، ومن أحدث المميزات التي تم الوصول إليها تطبيق سناب شات الجديد وهي إضافة حزمة من العدسات المختلفة التي تسهل للمستخدمين تصوير أي مقطع فيديو يكاد أن يشبه تطبيق تيك توك الحديث، أيضاً إضافة إلى ملصقات وأشكال رموز للتطبيق، وأيضاً يمكن إضافة البحث عن الملصق المطلوب حيث إنها تظهر بجانب الشاشة.

أهم الإضافات الجديدة للتطبيق سناب شات الجديد

أضاف تطبيق سناب شات الجديد الكثير من التحديثات الجديدة والتطورات المختلفة حيث ثبت موقع تطبيق سناب شات سهولته، حيث إنه يعد من أفضل مواقع التواصل الاجتماعي بين الأشخاص حيث أنه زادت ضجة خلال العامين الماضيين وحصل على أكثر من نصف مليار عملية تحميل . وبالتالى لا نستطيع الاستغناء عنه.

أيضاً قد أضاف تطبيق سناب شات الجديد ميزات جديدة تزيد من شعبية التطبيق، وكانت من أهم التحديثات التي قام بها الموقع إضافة العاب للدردشة للعب مع الأصدقاء أثناء التراس، أيضاً إضافة صورة شخصية هذه الصورة تظهر عند فتح حسابات التطبيق، أيضاً يحمل ميزة هامة تسمى المسح الضوئي من خلالها يتم التعرف على الأشياء، وبالتالي سوف نكون عرضنا لكل متابعينا من خلال موقع ثقفني عن تطبيق سناب شات الجديد وأهم الإضافات الجديدة التي لا يمكننا الاستغناء عنها حيث أنها تسهل فكرة التواصل الاجتماعي بين الناس.