أسعار وطريقة شحن جواهر فري فاير Free Fire عبر الموقع الرسمي MTCGAME

شحن جواهر فري فاير بطريقة رسمية وصحيحة هو شيء في غاية الأهمية بالنسبة لجميع مستخدمي لعبة فري فاير Free Fire، حيث تساعد هذه الجواهر في شراء أي شيء من متجر لعبة Free Fire حيث تعتبر الجواهر العملة الافتراضية التي يتعامل بها اللاعبين داخل لعبة فري فاير، والكثير من عشاق لعبة فري فاير يبحثون عن خطوات شحن جواهر فري فاير بأمان، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا ثقفني طريقة شحن جواهر فري فاير بكل سهولة من خلال الموقع الرسمي لشحن الجواهر وهو موقع MTCGAME وكذلك أسعار الجواهر.

طريقة شحن جواهر فري فاير عبر الموقع الرسمي MTCGAME بالخطوات

موقع ام تي سي جيم دوت كوم هو الموقع الرسمي الخاص بشحن جواهر فري فاير، لذلك إذا كنت تريد شحن الحساب الخاص بك بجواهر فري فاير بطريقة صحيحة وآمنة فكل ما عليك هو إتباع الخطوات البسيطة التالية لكي تتمكن من شحن جواهر فري فاير عن طريق الأي دي بدون عناء وبأفضل الأسعار:

يجب عليك الدخول على الموقع الرسمي لشحن جواهر لعبة فري فاير وهو mtcgame com. بعد ذلك يتم إنشاء حساب جديد بالموقع من خلال كتابة الاسم والبريد الإلكتروني الخاص بك والرقم السري هذا إذا كانت هذه أول مرة لكم بالموقع، وإذا كنت تمتلك حساب بالموقع يتم تسجيل الدخول. يتم اختيار البلد والعملة المراد شراء جواهر فري فاير بها من أعلى الصفحة الرئيسية. يتم اختيار لعبة فري فاير هذا لأن الموقع يوجد به العديد من الألعاب المشهورة الأخرى. يتم اختيار الباقة المناسبة لك، حيث يوجد خمس باقات مختلفة بأسعار مختلفة تتناسب مع جميع اللاعبين. يتم الضغط على أيقونة ( شراء ). يمكن تحديد الكمية المطلوبة من الباقة المناسبة وبعد ذلك يتم الضغط على أيقونة ( الذهاب الدفعات ). يتم اختيار طريقة الدفع المناسبة ويوجد طرق دفع مختلفة تتناسب مع الجميع مثل فيزا أو ماستر كارد. بعد ذلك يتم كتابة الاسم الموجود على وجه الفيزا في خانة ( الاسم أو اسم الكنية ) والضغط على Pay. ستظهر صفحة جديدة يتم كتابة اسم صحاب البطاقة المدون على وجه البطاقة كما ذكرنا في الخطوة السابقة ثم كتابة رقم كارت الفيزا والمكون من 16 رثم وتاريخ انتهاء الكارت ورقم CVC الموجود في ظهر بطاقة الفيزا، بعد الانتهاء من كتابة كافة البيانات يتم الضغط على أيقونة Pay. بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة ( حسابي ) أعلى يمين الموقع ثم اختيار ( المنتجات المشتراة ) يتم أخذ الرمز نسخ لاستخدام على موقع Shop2game. بعد الدخول على موقع Shop2game com وتسجيل الدخول من خلال اختيار لعبة فري فاير وبعد ذلك ندخل معرف الحساب أو ID واضغط على لست برنامج روبوت ثم نضغط تسجيل الدخول. سوف يظهر اسم الشخصية الخاصة بك داخل اللعبة للتأكد من أن البيانات صحيحة. يتم لصق الكود المنسوخ إلى خانة ( كلمة المرور لبطاقة جارينا مسبقا ) ثم الضغط على أيقونة ( تأكيد ) وسوف تظهر كلمة تهانينا وبذلك ينتهي شحن جواهر فري فاير لحسابك من خلال الأي دي بطريقة مدفوعة وصحيحة وآمنة.

أسعار جواهر فري فاير بالريال السعودي Free Fire Diamonds

يوجد العديد من الباقات المختلفة لأسعار جواهر فري فاير بالريال السعودي وهي كالآتي:

سعر شراء 100 جوهرة هو 4.02 ريال سعودي وبالمقابل سوف تحصل على جواهر فري فاير مجانا كهدية وعددها 10 جواهر مجانا.

يمكنك الحصول على 210 جوهرة عند دفع 8.03 ريال سعودي وكذلك سوف تحصل على 21 من جواهر فري فاير مجانا كهدية.

يمكن أيضا شراء 530 مقابل 20.09 ريال سعودي جوهرة وستحصل على هدية وهي 53 من جواهر فري فاير مجانا.

مجانا. كذلك يمكن شراء 1080 جوهرة مقابل دفع 40.17 ريال سعودي والحصول على 108 جوهرة إضافية كهدية.

ويوجد باقة تعد الأفضل لعشاق فري فاير وهي 2200 جوهرة و 220 جوهرة مجانية هدية من الموقع عند دفع 80.34 ريال سعودي فقط.

فديو شرح طريقة شحن جواهر فري فاير عبر موقع MTCGAME