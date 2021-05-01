نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ببجى موبيل vs ببجي موبايل لايت 2021 تعرف على أقوي 5 فروق بينهما في المقال التالي

عمر شويل - جدة شهد نوع المعركة الملكي زيادة هائلة في قاعدة اللاعبين مؤخرًا. ببجي موبيل ونظيرتها منخفضة المواصفات، ببجي موبيل لايت، هما من أبرز عناوين BR التي تساهم في نمو هذه الصناعة. تحتوي كلتا اللعبتين على قواعد لاعبين كبيرة وعدد مذهل من المستخدمين يوميًا. ومع ذلك، لا يدرك العديد من اللاعبين الاختلافات بين اللعبتين. وبالتالي، سيوضح هذا المنشور خمسة اختلافات رئيسية بين PUBG Mobile و PUBG Mobile Lite.

ببجى موبيل vs ببجي موبايل لايت

يمكنك أن تعرف أيضا على مميزات ببجي نيو ستيت، أولا اختلاف هو الخرائط، الاختلاف في الخرائط هناك فرق شاسع بين توافر عدد الخرائط في هذين اللعبتين. اعتبارًا من مايو 2021، تقدم PUBG Mobile Lite خريطتي معركة ملكية فقط: Varenga وGolden Woods. وفي الوقت نفسه، تقدم PUBG Mobile خمس خرائط BR مختلفة: Erangel و Karakinو Miramarو Sanhokو Livik.

عدد أوضاع اللاعبين

يختلف عدد أوضاع اللعب أيضًا في كلا هذين العنوانين. نظرًا لكونه الإصدار الأكبر حجمًا.

فإن PUBG Mobile تقدم أوضاع لعب متعددة وأنماطها الفرعية، وهو ما يمثل عشرة أوضاع مختلفة.

PUBG Mobile Lite فقط خمسة أوضاع لعب ضمن وضع “Arcade”. وبعض الأوضاع الشائعة هي War و Payload وما إلى ذلك.

خيرات الرسومات

و الرسومات تختلف الخيارات في PUBG موبايل وPUBG موبايل لايت أيضا باسم هذا الأخير هو نسخة أخف بكثير.

حيث تقدم لايت ثلاثة خيارات فقط في علامة تبويب الرسومات الخاصة به: الرسومات ومعدل الإطار وصقل التعرج. أقصى دعم للرسومات في هذا التكرار هو HDR.

أما في PUBG Mobile، يمكن للاعبين رؤية مجموعة كبيرة من خيارات الرسوم بالإضافة إلى العديد من خيارات التغيير والتبديل. كما أن لديها إعداد رسومي منفصل للقتال وكذلك الردهة. الحد الأقصى لإعداد الرسومات في هذا المتغير هو UHD (Ultra HD).

حجم التخزين

يختلف حجم التخزين لهذين العنوانين تمامًا. من الواضح أن المتغير الأخف سيتطلب مساحة أقل:

لذا فإن PUBG Mobile Lite، بعد التثبيت الكامل، تشغل 781 ميجابايت من مساحة التخزين.

أما تشغل ببجى موبايل 3.73 غيغابايت من المساحة بعد التثبيت الكامل.

التوافق على الجهاز

نظرًا لأن PUBG Mobile Lite تم تصنيعه للأجهزة منخفضة الجودة، فمن الواضح أنه سيعمل بسلاسة على كل من الهواتف المنخفضة والعالية الجودة. الحد الأدنى لمتطلبات ذاكرة الوصول العشوائي لـ PUBG Mobile Lite هو 2 جيجابايت. ومع ذلك، فإن البديل الأكبر يكون أكثر ثراءً وأثقل. وبالتالي، تتطلب PUBG Mobile أجهزة متوسطة المدى أو متطورة للعمل بسلاسة وذاكرة وصول عشوائي (RAM) لا تقل عن 3 جيجابايت.