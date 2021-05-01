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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فائدة سناب ستريك وكيفية استرجاع الستريك فى سناب شات snap chat في المقال التالي
فائدة سناب ستريك، تلك الخاصية الجديدة التي استحوذت على اهتمام الملايين بعد إطلاقها من قبل تطبيق سناب شات وتلك الخاصية التي نحن بصدد التحدث عنها فى المقال وعن كيفية استرجاع الستريك فى سناب شات لابد أن تقوم أولا باستخدام آخر تحديث سناب شات للحصول على مميزات سناب ستريك الجديدة والتي يستخدمها الكثيرين فى الوطن العربي.
ما هي فائدة ميزة سناب ستريك
يعد تحديث تطبيق سناب شات مهم جداً حيث يمل مطوري التطبيق على إضافة الكثير من التحديثات المميزة والاضافات والفلاتر الجديد للتطبيق الأول فى المملكة والخليج وتم إضافة ميزة snapstreak والتي تكون على شكل عداد يقوم بالظهور على شكل ايموجى ويكون موجود بجانب الأصدقاء الذين تقوم بالتراسل معهم من خلال الصور لعدد من الأيام التي تلي بعضها حيث يظهر ايموجى النار أولاً وبعد الوصول إلى مئة يوم يظهر ايموجي المئة وبعد الوصول إلى رقم كبير يتوقع الكثيرين أن ايموجي سناب ستريك سيكون على شكل جبل.
فوائد الستريك بالسناب شات
- يمل على التواصل المستمر مع الأصدقاء.
- يعمل على زيادة النقاط فى سناب شات.
- تمييز الأشخاص الذين تتواصل معهم لمدة كبيرة والذين تقوم بالسحب عليهم.
- وجود رقم بجانب الأيام التي قمت بقضائها فى سلسلة سناب من خلال سناب أيدد وليس من خلال الدردشة ذهاب وعودة لمدة معينة سيكون الايموجى رائع جدا.
- وجود علامة تحذيرية تسمى خط snapstreak لتحذيرك بأنه سينتهى قريباً بسبب عدم التواصل مع الصديق لفترة.
- يعمل سناب ستريك على التواصل المستمر بين الأصدقاء بشكل يومي لمدة طويلة للاستفادة من الايموجى على شكل ابتسامة.
كيفية إرجاع سناب ستريك فى حالة اختفاءه
طريقة إرجاع خط سناب ستريك فى حالة انتهاءه تتم عن طريق الخطوات التالية:
- الدخول الصفحة سناب شات.
- الضغط على خيار ” أتصل بنا”.
- الدخول إلى قسم ” كيف يمكننا مساعدتك”.
- الضغط على خيار ” لقد اختفت my snapstreak”.
- القيام بالإجابة عن أسئلة الاستبيان وملئ البيانات المطلوبة لإكمال عملية استرجاع ستريك سناب ويجب وضع قيمة تقريبية لعدد الستريك فى حالة إن لم تتذكر العدد الفعلي ولا تبالغ فى العدد.
- الضغط على خيار “إرسال”.
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