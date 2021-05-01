شركة شاومي تثبت صمود هاتفها القابل للطي لمدة 10 أعوام، قضت شركة شاومي ما يقرب من عامين، بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 20 مليون دولار وذلك لتقديم تجربة فريدة من نوعها في إصدار شاشة Xiaomi Mi MIX Fold القابلة للطي، ويتميز هذا الهاتف بشاشة OLED 8.01 بوصة، دقتها 1440 بكسل، وتبلغ النسبة بين عرض الهاتف إلى ارتفاعه 4:3، ويتميز الهاتف بوضع سطح المكتب الذي يتيح لمستخدم الجهاز من تنشيطه عن طريق تمرير ثلاث أصابع وسوف نعرض لكم كافة التفاصيل من خلال السطور القادمة.

صمود هاتف MIX Fold القابل للطي لمدة 10 أعوام

خضع هاتف MIX Fold القابل للطي لعدة اختبارات من قبل شاومي لاختبار مدى متانته وقدرته على التحمل، واستمرت هذه الاختبارات لمدة أسبوع كامل، ويذكر أن الهاتف قد خضع لاختبارات عنيفة للغاية، حيث استطاع الصمود لما يزيد عن 400 ألف انحنائه وهي تعادل 10 سنوات من الاستخدام العادي، وقد تم تكرار هذه الاختبارات لمدة أسبوع كامل بنفس عدد الانحناءات، مما يدخل الهاتف في منافسة مع هواتف سامسونج وهواوي القابلة للطي.

مميزات هاتف MIX Fold القابل للطي

نعرض لكم مميزات هاتف MIX Fold القابل للطي من خلال السطور القادمة وسوف نوضحها لكم بشكل تفصيلي: