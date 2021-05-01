نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة شاومي تثبت صمود هاتفها القابل للطي لمدة 10 أعوام في المقال التالي
شركة شاومي تثبت صمود هاتفها القابل للطي لمدة 10 أعوام، قضت شركة شاومي ما يقرب من عامين، بالإضافة إلى استثمارات بقيمة 20 مليون دولار وذلك لتقديم تجربة فريدة من نوعها في إصدار شاشة Xiaomi Mi MIX Fold القابلة للطي، ويتميز هذا الهاتف بشاشة OLED 8.01 بوصة، دقتها 1440 بكسل، وتبلغ النسبة بين عرض الهاتف إلى ارتفاعه 4:3، ويتميز الهاتف بوضع سطح المكتب الذي يتيح لمستخدم الجهاز من تنشيطه عن طريق تمرير ثلاث أصابع وسوف نعرض لكم كافة التفاصيل من خلال السطور القادمة.
صمود هاتف MIX Fold القابل للطي لمدة 10 أعوام
خضع هاتف MIX Fold القابل للطي لعدة اختبارات من قبل شاومي لاختبار مدى متانته وقدرته على التحمل، واستمرت هذه الاختبارات لمدة أسبوع كامل، ويذكر أن الهاتف قد خضع لاختبارات عنيفة للغاية، حيث استطاع الصمود لما يزيد عن 400 ألف انحنائه وهي تعادل 10 سنوات من الاستخدام العادي، وقد تم تكرار هذه الاختبارات لمدة أسبوع كامل بنفس عدد الانحناءات، مما يدخل الهاتف في منافسة مع هواتف سامسونج وهواوي القابلة للطي.
مميزات هاتف MIX Fold القابل للطي
نعرض لكم مميزات هاتف MIX Fold القابل للطي من خلال السطور القادمة وسوف نوضحها لكم بشكل تفصيلي:
- نظام تشغيل الهاتف من نوع android 10.
- كاميرا خلفية ثلاثية الأبعاد بدقة 108Mp، وفتحة عدسة f/1.8 بالإضافة إلى كاميرا Telephoto/Macro بعدسة سائلة ودقة 8 Mp.
- يتميز الهاتف ببطارية سعة 5020 mah، كما تمتاز بخاصية الشحن السريع بقدرة 67 وات.
- الهاتف مزود بشاشة داخلية من نوع Flodable AMOLED حجمها 8.01 بوصة، وسطوح يعادل 900 شمعة.
- يتمتع الهاتف بشاشة خارجية حجمها 6.52 بوصة دقتها 2520*840 AMOLED، ومعدل تحديث 90 هرتز.
- السعة الداخلية للهاتف تبلغ
- 256GB/12GB او 512GB مع 12GB او 512GB/16GB.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة شاومي تثبت صمود هاتفها القابل للطي لمدة 10 أعوام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.