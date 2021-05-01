تعرف على أسعار الإصدارات الجديدة من سيارة بي ام دبليو 2021

تعرف على أسعار الإصدارات الجديدة من سيارة بي ام دبليو لعام 2021 استطاعت شركة بي ام دبليو جذب العديد من العملاء على مدار السنوات الماضية، وهي إحدى الشركات العالمية التي تمتلك عملاء من جميع دول العالم، حيث تتمتع سيارات الشركة بمميزات عديدة وكماليات غير موجودة في السيارات الأخرى، كما يمكن صيانة السيارة في أي وقت من مراكز الصيانة المتواجدة في كافة الدول، وتعد المملكة العربية السعودية من أكثر البلاد التي تنتشر فيها سيارات بي ام دبليو بإصداراتها المختلفة.

أسعار الإصدارات الجديدة من سيارة بي ام دبليو

أصدرت شركة بي ام دبليو إصدارات جديدة من سيارة بي ام دبليو لعام 2021، والتي جاءت أسعارها بالمملكة العربية السعودية والتي سوف نوضحها لكم من خلال السطور القادمة الأسعار بشكل تفصيلي واليكم كالتالي:

سيارة BMW 420 Edition بسعر 195.850ريال.

سيارة BMW X2 Edition بسعر 214.500 ريال.

سيارة BMW 220 Edition بسعر 201.300 ريال.

سيارة BMW X3 Edition بسعر 261.650 ريال.

إصدار BMW 520 بسعر 224.400 ريال.

نسخة BMW 430 بسعر 265.100 ريال.

سيارة BMW Z4 Edition بسعر 272.250 ريال.

سيارة BMW 630 Edition بسعر 364100 ريال.

سيارة BMW 530 Edition بسعر 329.175 ريال.

سيارة BMW 740 Edition بسعر 583.330 ريال.

مواصفات إصدارات بي ام دبليو الجديدة

قدمت شركة بي ام دبليو العديد من الإصدارات خلال الأعوام السابقة، وتستعد لإطلاق المزيد، وتتميز إصدارات بي ام دبليو بما يلي: