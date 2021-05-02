تردد قناة كراميش KARAMEESH الجديد 2021 على قمر النايل سات وعرب سات

تردد قناة كراميش الجديد، زادت نسبة البحث عنه مؤخرًا من خلال محرك بحث “جوجل”، حيث يرغب الآباء والأمهات في استقبال تردد قناة كراميش على أجهزة الريسيفر لإمتاع أطفالهم بما تعرضه من محتوى ترفيهي ومتنوع من خلال تقديم المسلسلات والأفلام الكرتونية والرسومات المتحركة التي تجذب الأطفال لمتابعتها، كما تتخصص قناة كراميش في عرض كافة ما يخص المحتوى التعليمي الذي يهدف لتعليم الأطفال العادات الصحيحة في السنوات الأولى من أعمارهم من خلال عرض مقاطع تعليمية وكليبات ممتعة، وفي السطور التالية نتعرف على تردد قناة كراميش الجديد 2021.

تردد قناة كراميش الجديد

انطلق البث التليفزيوني لقناة كراميش في عام 2009، ومنذ نشأتها تخصصت في عرض المحتوى الذي يتناسب مع الفئات العمرية المختلفة للأطفال من سن ثلاث سنوات حتى سن العاشرة، وتعرض قناة كراميش البرامج التعليمية والأغاني الترفيهية للأطفال التي تحمل فيها رسائل توعية وتحسين سلوكيات الأطفال في بداية أعمارهم، كما تقدم القناة الأناشيد الدينية الحصرية من خلال شاشتها التي استطاعت من خلالها جذب أنظار الملايين من المشاهدين من مختلف أنحاء الوطن العربي، فهى تقدم البرامج والأفلام والأناشيد المتنوعة بهدف تعلم الاطفال اكتساب مهارات جديدة وتنمية عقولهم، ومن أبرز البرامج التعليمية التي تُعرض على قناة كراميش برنامج سيبك من أساليبك، وبرنامج سهران، بالإضافة إلى تقديم أناشيد تعليمية وترفيهية مختلفة، وافلام ديزني المتنوعة التي يفضلها الكثير من الأطفال.

تردد قناة كراميش الجديد 2021 على النايل سات

القمر الصناعي نايل سات التردد 10815 – 11603 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 7/8

تردد قناة كراميش الجديد 2021 على عرب سات

القمر الصناعي عرب سات التردد 11390 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة كراميش

تأتي قناة كراميش ضمن قائمة قنوات الأطفال التي تقدم محتوى يتناسب مع سلوكيات المجتمع والطفل العربي، والتي تساعده في تنمية قدراته الذهنية، حيث يمكنكم متابعة ما يُعرض على قناة كراميش من خلال الترددات المرفقة طوال اليوم بدون اشتراك شهري، حيث تعمل هذه الترددات بدون تشويش أو تقطيع في البث والإرسال.