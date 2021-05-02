نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الميزات الخفية التي يحتويها الواتساب ولا يعرف عنها الكثيرون في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق واتساب يحتوي على العديد من الميزات الخفية التي لا يعلم عنها أحد، حيث يعتبر تطبيق الواتساب من أكثر التطبيقات التي لديها شعبية كبيرة بين كم هائل من المستخدمين حول العالم محققاً انتشاراً كبيراً في كثير من دول العالم وذلك لسهولة استخدامه، حيث يُمكن مستخدميه من تبادل الصور فيما بينهما وكذلك مقاطع الفيديو والمستندات والمحتويات المختلفة من خلال المحادثة مع الأصدقاء والأقارب كما إنه يحتوي على العديد من المميزات والخصائص الجديدة والتي تبهر المستخدمين.

الإضافات الجديدة لتطبيق واتساب

قد قام تطبيق واتساب مؤخراً بإضافة العديد من المميزات التي يبحث عنها الكثير من مستخدمي هذا التطبيق ومن أبرز هذه الإضافات :- ميزة إخفاء إنك متصل الآن وهذا بهدف عدم الإزعاج ويتم تفعيل هذه الميزة من خلال إتباع هذه الخطوات الآتية حيث (فتح تطبيق الواتساب ومن ثم الضبط عن طريق الاعدادت)، كما أنه عمل على توسيع قاعدة المكالمات الجماعية.

خاصية الحفاظ على السرية والأمان

عملت الشركة المُنتجة لتطبيق الواتساب على إطلاق نسخة جديدة آمنة لا يوجد بها أي فيروسات أو مشاكل تعوق إستخدام التطبيق بصورة آمنة حيث تساعد المستخدمين على حماية بياناتهم وتحمي المستخدمين من الحظر وكذلك العنصر الأهم في أي تطبيق وهو الحفاظ على الخصوصية، ومن مميزات هذه النسخة الجديدة هو فصل الإنترنت عن التطبيق بحيث تظهر لدى أصداقك بصورة غير نشطة ويُمكنك هذا من تصفح الفيديوهات والرسائل والحالات بصورة مخفية، كما تُتيح هذه النسخة التحكم في العديد من النسخ المتعدد وهذا من أجل إسترجاع النسخة في حالة تغيير الرقم كما إنه من أهم ما قامت هذه النسخة بإضافته وهو وضع كلمة سر لأي محادثة تريد من داخل الدردشة.

خطوات منع الإختراق لحساب الواتساب

إذا تعرض حسابك على الواتساب للسرقة من قبل شخص لا تعرفه فما يجب عليك سريعاً أن تفعله هو تسجيل الخروج من جميع الأجهزة المسجل عليها الواتساب الخاص بك ولا يكفي إغلاق الحساب من المتصفح فقط، وهذا من أجل منع السارق من رؤية رسائلك فور وصولها ومن ثم القيام بقفل الهاتف وبعد ذلك قُم بتمكين المصادقة الثنائية ومن ثم قُم بقفل التطبيق من خلال تنزيل تطبيق Applock الذي يسمح بقفل التطبيقات.