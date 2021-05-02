نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ماجد كيدز الجديد 2021 للأطفال على قمر النايل سات .. تعرف عليه في المقال التالي
تردد قناة ماجد كيدز الجديد 2021 نقدمه لكم في هذا المقال عبر موقع “ثقفني”، حيث تندرج قناة ماجد للأطفال ضمن قائمة القنوات العربية المخصصة في عرض وتقديم البرامج والأفلام الكرتونية الموجهة للأطفال، حيث تهتم القناه بعرض المسلسلات ذات الرسوم المتحركة والبرامج الترفيهية والمسلية للأطفال، وتعتبر قناة ماجد كيدز من أبرز القنوات التلفزيونية المخصصة للأطفال والتي يفضلها الكثير من الآباء والأمهات في تشغيلها لأطفالهم بشكل يومي، لكونها تقدم محتوى يتناسب مع أعمارهم ويساعدهم في تنمية عقولهم وتغذية أفكارهم بمعلومات جديدة على مدار اليوم، الأمر الذي يفضله الكثير من الآباء الذين يحرصون بشكل دائم على التعرف على تردد قناة ماجد كيدز فور تجديده.
تردد قناة ماجد كيدز الجديد
تعتبر قناة ماجد كيدز واحدة من أبرز قنوات الأطفال الجديدة، والتي تعرض محتوى يتلائم مع ثقافة المجتمع العربي، من خلال عرض مسلسلات كرتونية وبرامج ترفيهية وتعليمية متنوعة، كما تميزت قناة ماجد للأطفال في صناعة أفلام كرتونية يجسد رسومها المتحركة أطفال يرتدون زيًا عربيًا بهدف توجيه ثقافة الطفل منذ نشأته، وغرس القيم الحميدة في عقله منذ صغره، وأيضًا التعرف على أصوله العربية من خلالها، وذلك في إطار مليئ بالمغامرات والتسلية التي تقدمها الشخصيات الكرتونية، كما تعرض قناة ماجد كيدز أفلام الانيميشن الشهيرة التي يفضل مشاهدتها الأطفال الصغار والكبار، والتي نالت من خلالها إعجاب الكثير من المتابعين في مصر والوطن العربي.
قناة ماجد للأطفال 2021
انطلق البث التليفزيوني لقناة ماجد كيدز في عام 2015، حيث تم تأسيسها في دولة الإمارات، وتعتبر القناة تابعة لشبكة أبو الإعلامية التي تضم باقة قنوات متعددة، وتخصصت قناة ماجد للأطفال في تناول الأفلام الكرتونية فضلا عن تقديم برامج مسابقات مختلفة مخصصة للأطفال تساعدهم من خلالها في تنمية مهاراتهم وتغذية عقولهم بالمعلومات المفيدة التي يرغب الآباء في تعليمها لأبنائهم، كما تعرض قناة ماجد كيذر أناشيد وأغاني متميزة بشكل حصري على شاشتها.
تردد قناة ماجد كيدز الجديد 2021 على النايل سات
|
القمر الصناعي
|نايل سات
|
التردد
|11526 – 11411 – 12467 (H)
|
معدل الترميز
|
27500
|الاستقطاب
|
أفقي
|معامل تصحيح الخطأ
|
3/4
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة ماجد كيدز الجديد 2021 للأطفال على قمر النايل سات .. تعرف عليه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.