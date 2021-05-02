نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جديد الواتساب خدمة المراسلة لن تسمح للمستخدمين بحذف الدردشات من الأجهزة المرتبطة بالحساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة رغم أن العد التنازلي لتطبيق الخصوصية على الواتساب باقي له أيام فقط، وسوف يبدء الموافقة على تطبيق سياسة الخصوصية، فقد أعلن عن واتساب لن يسمح لمستخدميه بحذف الدردشة، وذكرت العديد من الأخبار التقنية، بأن فريق تطبيق واتساب يعمل منذ فترة طويلة على ميزة تسمى الأجهزة المرتبطة أو دعم الأجهزة المتعددة، والتي ستمكن المستخدمين من الوصول إلى نظام المراسلة عبر أجهزة متعددة دون الحاجة إلى الاحتفاظ بهواتفهم الذكية في مكان قريب، وحسبما ذكر بعض المواقع المتخصصة كشفت عن تقرير صادر عن بعض المدونات المتخصصة في رصد ميزات واتساب الجديدة، بأن خدمة المراسلة لن تسمح للمستخدمين بحذف الدردشات من الأجهزة المرتبطة بالحساب.

مميزات على تطبيق المراسلة واتساب :

ووفق لبعض المواقع المتخصصة فإن تطبيق التراسل المملوك لشركة “فيسبوك” سيعلن عن ميزات ومنها تقييد مستخدميه بميزة لن تمنحهم حذف الدردشة من الأجهزة المرتبطة الأخرى، ويقول موقع المدونة أنه عند قيام المستخدم بحذف دردشة من الجهاز الرئيسي أو أحد الأجهزة المرتبطة، فلن يتم حذفها من الأجهزة الأخرى المتصلة بحسابه وميزات أخرى عديدة ستظهر خلال أيام ومع توقيت الموافقة على شرط الخصوصية والمقرر الإعلان عنه يوم 15 مايو القادم، ومن الجدير بالذكر أن الميزة الجديدة إلى أنه عندما يختار المستخدمون خيار حذف محادثة ما على تطبيق التراسل بأحد الأجهزة المرتبطة، سيظهر لهم النظام الأساسي لـ “واتساب” رسالة منبثقة تخبره أنه لن يتم حذف الدردشة المحددة من الأجهزة الأخرى.

ميزة المصادقة البيومترية:

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق واتساب خلال هذه الأيام من أولى برامج البحث من قبل المستخدمين وخبراء التكنولوجيا، حيث تم إدراجه مؤخراً ضمن قسم الأجهزة المرتبطة في الإعدادات نظراً لتطوره المستمر، بالإضافة إلى الميزة جديدة تعمل على حماية دردشات المستخدم عن تسجيل الدخول لجهاز جديد باستخدام ميزة المصادقة البيومترية، فعندما يرغب المستخدم بفتح حساب “واتساب” الخاص به، ويقوم بالضغط على واتساب ويب من الإعدادات لاستخدامه على أجهزة أخرى، سينقل هذا الخيار المستخدم إلى صفحة أخرى، تظهر له خيار جديد “ربط جهاز” وبالنقر عليه تظهر له رسالة تطالبه بلمس قارئ بصمات الإصبع لإلغاء القفل لربط الحساب بجهاز آخر جديد، وبعد تنشيط الحساب ستعرض صفحة واتساب ويب على الهاتف وصفا لحالة الجهاز الجديد وحالة نشاط الحساب.

حذف الرسائل لا يعني إزالتها من الأجهزة الأخرى:

وقد أعلن خبراء التقنية أن أمر حذف الرسائل سيؤدي إلى مسح الدردشات بالكامل أو حذفها إلى إزالة الرسائل من هذا الجهاز فقط، وتظهر الرسالة المنبثقة إشعاراً للمستخدم يقول “لن تتم إزالتها من الأجهزة الأخرى” ومع ذلك، لا تزال هذه الميزة قيد التطوير ومن الممكن أن يقوم واتساب، بإضافة المزيد من التحسينات على هذه الميزة بحيث يحصل المستخدمون على خيار الاختيار بين حذف الدردشات من جهاز معين أو جميع الأجهزة المرتبطة.