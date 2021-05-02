نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميزة جديدة على واتساب وداعاً لجميع الإشعارات للدردشات المزعجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قدمت شركة واتساب مفاجأة فريدة من نوعها وهي عدم إزعاج الإشعارات للدردشات الجماعية بالخطوات تعرف عليها من خلال هذا المقال، حيث أعلنت شركة واتساب عن ميزة جديدة تتعلق بـ الدردشات المزعجة، وكان شعارها داعاً لجميع الإشعارات فقد أتاح تطبيق المراسلة الفورية واتساب، المملوك لشركة فيسبوك Facebook خاصية تسمى “الإشارة” والتي تسمح للمستخدمين في الدردشات الجماعية الإشارة إلى أصدقائهم ضمن المحادثة بإضافة الرمز (@) قبل الرقم أو الاسم من أجل تنبيه المستخدم الذي تم الإشارة إليه، وذلك بهدف لفت انتباهه إلى الرسالة ومنعا لإزعاج مستخدمي الواتساب في المراسلة، فقد عمل خبراء الواتساب على خاصية عدم ازعاج الإشعارات، ولكن المزعج في هذه الميزة حسبما ذكر بعض المواقع المتخصصة ، هو أنه عندما يقوم المستخدم بكتم صوت إحدى المحادثات الجماعية على واتساب، يحصل على تنبيهاً إذا أشار إليه أحد المشاركين في الدردشة ليصلك إشعار بالرسالة، مما قد يتسبب في الإزعاج للمستخدم في حالة إذا أراد أكثر من شخص ضمن أعضاء المجموعة لفت انتبه إلى المحادثة.

موعد بدء استخدام الميزة الجديدة :

ومن الجدير بالذكر أن شركة واتساب تستعد لتطبيق الخصوصية في منتصف هذا الشهر وفي الوقت الحالي تظهر عدة مزايا على تطبيق الواتساب وفقاً لخبراء التقنية، يختبر واتساب ميزة “كتم الإشعارات” الجديدة إصداراته على أنظمة التشغيل iOS و أندرويد وسطح المكتب، بالإضافة إلى أنها ستعمل الخاصية المنتظرة مع دعم الأجهزة المتعددة في نفس الوقت، والتي يعمل فريق مطورو واتساب على اختبارها منذ فترة طويلة ، ولكن تطبيق التراسل الفورى على وشك تغيير ذلك، حيث يختبر “واتساب” في الوقت الحالي ميزة جديدة ومخصصة لكتم هذا النوع من الإشعارات المزعجة، فحسب ما ذكرت بعض المواقع المتخصصة ، فقد أتاحت منصة المراسلة الفورية الشهيرة في أواخر العام الماضي، أربع ميزات جديدة هي: “كتم صوت دائما” لكتم صوت الدردشات إلى الأبد، وإلغاء مكالمات إصدار تطبيق الأعمال، إلى جانب واجهة مستخدم وأدوات جديدة لاستخدام التخزين.

كيفية كتم صوت إشعارات الإشارة بمجموعات واتساب:

ورغم تحفظ الكثير من مستخدمي الواتساب و تخوفهم من شرط الخصوصية والذي تستعد لإطلاقه خلال أيام شركة الواتساب، ولكن بإطلاق الميزة الجديدة سيكسب الكثير من مستخدمي الواتساب وتمسكهم بالتطبيق المحبب لهم ، أما فيما يتعلق بالميزة الجديدة سيعمل النظام الأساسي للتطبيق في كل مرة يتلقى فيها المستخدم إشعارات “الإشارة” ضمن مجموعات المشارك بها، على التحقق ما إذا قام المستخدم بكتم صوت هذه المجموعة وأن أحد الأعضاء يشير إليه في رسالة، فلن يرسل واتساب اشعار لهذه الإشارة.

مميزات جديدة على واتساب :

ونذكر أنه يعد التحديث الأخير الذي شمل تطبيق الواتساب، تطور عدداً من الخدمات والميزات المتعددة التي يتم تقديمها لمستخدمي الواتساب، حيث يتيح دعم الأجهزة المتعددة بـ”واتساب” استخدام خدمة الدردشة عبر 4 أجهزة في نفس الوقت دون الحاجة إلى اتصال هاتفك الرئيسي بالإنترنت، وسوف يؤدي مزامنة إجراءات الدردشة القادمة تجاهل صوت الدردشة من أي جهاز آخر مرتبط عند تفعيل ميزة الكتم الجديدة.