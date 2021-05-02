لعبة ماين كرافت التعليمية اعرف الرابط وكيفية التسجيل ودور minecraft في تغيير مفاهيم التعليم

تُعتبر لعبة ماين كرافت التعليمية من الطفرات الحديثة في منظومة التعليم عن بُعد، تم إطلاق لعبة ماين كرافت الإصدار التعليمي عام 2016، وهي عبارة عن لعبة فيديو شهيرة تُستخدم لتعزيز الإبداع عند الطلاب وتعليمهم مفهوم العمل الجماعي حيث تُمكم الطلاب من التعاون مع ما يصل إلى 30 طالب آخرين للعب، ويستخدمها المعلمون أيضاً في تدريس الطلاب التاريخ والجغرافيا والحساب والعلوم وغيرها الكثير من المواد.

دور لعبة ماين كرافت التعليمية في تغيير مفاهيم التعليم

لم يعد التعليم قاصراً على التحفيظ والترديد وراء المعلم كما كان يحدث سابقاً، يرتبط التعليم الآن بالابتكار، ابتكار أساليب جديدة لتعليم الطلاب لجذب انتباههم حتى يتعلموا بشغف وإقبال اكثر، وتضرب لعبة ماين كرافت التعليمية أفضل مثال في مجال التعليم عن بُعد، حيث تعزز التفاعل بين الطلاب والمعلمين في بيئة ممتعة مما يزيد من حبهم وشغفهم لتعلم اكبر قدر ممكن من المهارات التي تمنحهم مستقبلاً مشرقاً.

تمنح اللعبة المعلمين الذين يجربونها لأول مرة فرصة البدء بعالم من الدروس المجانية للمبتدئين ، وتعمل على زيادة المشاركة بشكل كامل مع الطلاب ، وتقدم إمكانية إنشاء تجارب تعليمية قائمة على اللعب يمكن من خلالها العمل على مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتطوير الإبداع واقتراح تجارب تعاونية وحل المشكلات بين الطلاب، ويصل عدد مستخدمي هذه اللعبة إلى 35 مليون معلم وطالب في 115 دولة حول العالم ومنها الدول العربية، تدعم العديد من اللغات ويمكن تحميلها من على كافة أنظمة التشغيل.

كيفية الحصول على لعبة ماين كرافت التعليمية