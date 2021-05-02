نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أخيراً واتساب الذهبي بمجموعة من خيارات الخصوصية المميزة Whatsapp gold في المقال التالي
واتساب الذهبي البرنامج المطور من التطبيق الرسمي والذي يحمل العديد من المميزات الرائعة التي جعلت الكثير من المستخدمين يستغنون عن التطبيق الرسمي، فالتطبيق يحمل العديد من المميزات الهامة التي توفر الخصوصية بصورة كبيرة للمستخدمين، وتمكنهم من التواصل مع أصدقائهم والبعد عن المتطفلين والازعاج الذي يسببونه لهم، ويعمل مطورو التطبيق على تحديثه بصورة مستمرة وإضافة العديد من المميزات له.
واتساب الذهبي وأبرز المميزات whatsapp gold
واتساب الذهبي يمتلك العديد من المميزات الرائعة التي تجعله يتفوق على الواتساب الرسمي، ومن أبرز المميزات التي يتمتع بها إمكانية إرسال مئات الصور دفعة واحدة، فالتطبيق الرسمي لا يسمح إلا بإرسال 30 صورة في المرة الواحدة، ومن ضمن المميزات الرائعة أيضا أنه يمكنك أن تقوم بوضع حالات أكبر بكثير من التي يمكنك وضعها على التطبيق الرسمي.
حيث يمكنك وضع حالات مكتوبة تصل إلى 700 حرف، كما يمكنك وضع حالات فيديو تزيد المدة الخاصة بها عن 30 ثانية، حيث يمكنك رفع حالات تصل مدتها إلى 7 دقائق كاملة.
خصائص مميزة في تطبيق واتساب جولد
يمتلك واتساب الذهبي العديد من الخصائص الهامة، التي جعلت الكثيرين يميلون إلى استخدام التطبيق والاستغناء عن التطبيق الرسمي، ومن أبرز الخصائص التي يتمتع بها التطبيق:-
- إمكانية قطع الإنترنت عن الواتساب الذهبي، مع بقاء باقي التطبيقات تعمل بصورة طبيعية للغاية، وهو ما يعني الخصوصية التامة.
- علاوة على ذلك يمكنك مشاهدة جميع الحالات التي يقوم أصدقائك بنشرها دون أن يعلم أصدقائك أنك قمت بمشاهدتها.
- وكذلك يمكنك تحميل جميع الحالات التي يقوم أصدقائك بنشرها مهما كان نوعها سواء أكانت الحالات مكتوبة أم حالات فيديو.
- ومن خيارات الخصوصية الرائعة الموجودة في التطبيق أنه يمكنك إخفاء أخر ظهور لك، وكذلك إخفاء جاري الكتابة، وغيرها من خيارات الخصوصية المميزة.
- كما يمكنك من خلال واتساب الذهبي عمل إخفاء لجهات الموجودة لديك على التطبيق.
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