أخيراً واتساب الذهبي بمجموعة من خيارات الخصوصية المميزة Whatsapp gold

واتساب الذهبي البرنامج المطور من التطبيق الرسمي والذي يحمل العديد من المميزات الرائعة التي جعلت الكثير من المستخدمين يستغنون عن التطبيق الرسمي، فالتطبيق يحمل العديد من المميزات الهامة التي توفر الخصوصية بصورة كبيرة للمستخدمين، وتمكنهم من التواصل مع أصدقائهم والبعد عن المتطفلين والازعاج الذي يسببونه لهم، ويعمل مطورو التطبيق على تحديثه بصورة مستمرة وإضافة العديد من المميزات له.

واتساب الذهبي وأبرز المميزات whatsapp gold

واتساب الذهبي يمتلك العديد من المميزات الرائعة التي تجعله يتفوق على الواتساب الرسمي، ومن أبرز المميزات التي يتمتع بها إمكانية إرسال مئات الصور دفعة واحدة، فالتطبيق الرسمي لا يسمح إلا بإرسال 30 صورة في المرة الواحدة، ومن ضمن المميزات الرائعة أيضا أنه يمكنك أن تقوم بوضع حالات أكبر بكثير من التي يمكنك وضعها على التطبيق الرسمي.

حيث يمكنك وضع حالات مكتوبة تصل إلى 700 حرف، كما يمكنك وضع حالات فيديو تزيد المدة الخاصة بها عن 30 ثانية، حيث يمكنك رفع حالات تصل مدتها إلى 7 دقائق كاملة.

خصائص مميزة في تطبيق واتساب جولد

يمتلك واتساب الذهبي العديد من الخصائص الهامة، التي جعلت الكثيرين يميلون إلى استخدام التطبيق والاستغناء عن التطبيق الرسمي، ومن أبرز الخصائص التي يتمتع بها التطبيق:-