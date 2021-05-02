طرحت شركة الهواتف الصينية العملاقة شاومي، يوم الأحد، هاتف Xiaomi Mi 11 Lite 4G، وهو الأرخص ثمنا في سلسلة Mi 11.
ويشق الهاتف الجديد طريقه بالفعل عبر الأسواق المختلفة، ونيجيريا هي من أوائل الدول التي حصلت عليه.
ويحتوي هاتف Mi 11 Lite 4G على شاشة AMOLED بحجم 6.67 بوصة، وبجودة عرض “ Full HD“ بلس، ومعدل تحديث يبلغ 90 هيرتز، كما تدعم الشاشة عرض مليار لون مع زجاج Gorilla Glass 5 الأشد متانة.
ويتم تشغيل هاتف Mi 11 Lite 4G بواسطة معالج Snapdragon 732G، ويأتي الهاتف مزودا بذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بسعة 8 غيغابايت وذاكرة تخزين 128 غيغابايت.
وفي الخلف، يحتوي Mi 11 Lite على إعداد ثلاثي الكاميرا، إذ تأتي الرئيسية بدقة 64 ميغابكسل، ومستشعر بدقة 8 ميغا بيكسل، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 5 ميغابيكسل.
ويحزم هاتف Mi 11 Lite 4G الجديد بطارية سعة 4250 مللي أمبيرا في الساعة مع دعم الشحن السريع حتى 33 واط. كما يعمل الهاتف بنظام MIUI 12 استنادا إلى نظام التشغيل Android 11.
ويتوفر الهاتف بثلاثة ألوان، وهي: الأسود والأزرق والوردي، بسعر 146000 ين (نحو 355 دولارا أمريكيا).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ”شاومي” تطلق هاتفها الجديد ”Mi 11 Lite 4G” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.