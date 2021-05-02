دليل تحديث فورت نايت fortnite V16.30 كاملاً وتفعيل الوضع الإبداعي

انطلق رسميًا تحديث فورت نايت fortnite V16.30 في ثوبه الجديد بمزيد من الإضافات المشوقة والرائعة التي انتظرها اللاعبين طويلاً، ولأول مرة حمل تفعيل الوضع الإبداعي وإضافة أداة نقطة الحفظ، كما حمل بين طياته أسلحة ومسدسات جديدة وتغيير كاملة في واجهة اللعبة من خلال أشكال وسكنات وملابس مدهشة، والأهم من هذا وذاك هو وضع خطة استراتيجية لحل جميع المشكلات التقنية السابقة التي كانت تُشكل مشكلة كبرى أمام اللاعبين، وتم أيضًا وضع رموز طور الإبداع الجديد، وألوان القوارب ومعرض السيارات، وإضافة نافورة مياه الوكالة إلى معرض المكعبات الأولية وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للشركة المالكة للعبة epic games، ووضع حوائط من الرمال.

تحديث فورت نايت fortnite V16.30

ومن الإضافات الجديدة بتحديث السيزون السادس عشر لـ fortnite، إطلاق عدد من الأسلحة البدائية مثل القوس الميكانيكي المتفجر وقوس موجة الصدمة الميكانيكي ومسدسات بدائية وأسطورية، وكذلك بندقية صيد بدائية الصنع والرشاشات الخفيفة، كما تم حل المشكلة التي اشتكى منها اللاعبين بشأن عدم استطاعة مشاهدة زملاء فريقهم عندما يتم اقصاؤهم، وحل أزمة عدم ظهور فأس اللاعب، كما تم إصلاح مشكلة عدم تمكن بعض اللاعبين من قيادة المركبات واهتزاز الطائرة ثنائية السطح وظهور اسم اللاعب في النمط المجهول ، بالإضافة إلى حل مشكلة تصادم الحاجز مع اللاعبين عند ضبط التمكين أثناء المرحلة.

تفعيل أداة نقطة الحفظ في الوضع الإبداعي

وكانت الميزة الأهم التي حملها تحديث فورت نايت fortnite V16.30، هي تفعيل وضعية أداة نقطة الحفظ في الإبداعي، من أجل إتاحة أسلوب تقدّم بنّاء طويل المدى لجميع اللاعبين دون استثناء، ما يساعدهم على حفظ أي تقدم تم إحرازه من قبل تشويقًا وتشجيعًا على الاستمرارية والعودة السريعة للخريطة واللعبة، مع إمكانية إنشاء لعبة مغامرة أطول من حيث عدد الجلسات بالمنافسة مع الكثير من الأصدقاء، بالإضافة إلى حرية الانطلاق والتحليق في السماء مثل الطيور عبر المركبات الجديدة على وضعية الطائرة Choppa.

تغييرات مركز الإصدار بالخريطة

كما تضمن تحديث فورتنايت إجراء عدد من التغييرات الجوهرية على مركز الإصدار، أملاً في تقليل التشتيت البصري، متضمنًا: