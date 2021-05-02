واتساب بلس الأزرق ٢٠٢١ وخطوات تنزيل التحديث الجديد

يسعى محبي التكنولوجيا إلى الوصول التحديثات الجديدة العصرية التي تفوق مشاهدتها ملايين من الناس، وقد توصلوا محبي التكنولوجيا إلى تطبيق حديث يسمى واتساب الأزرق، ويتميز هذا التطبيق بمزايا كثيرة يكاد أن يفوق على الإصدار الرسمي له، حيث إنه يحتوي على التمتع بالخصائص الجديدة والحديثة التي يتم إضافتها باستمرار وإضافة الكثير من التحديثات، ونعرض لكل متابعينا عن أهم مميزات واتساب الأزرق من خلال موقع ثقفني.

مميزات واتساب بلس الأزرق ٢٠٢١

من أهم المميزات التي يتعرض لها تطبيق واتساب الأزرق هي:

يتم إرسال الرسائل النصية وملفات الوسائط المتعددة. يقوم تطبيق واتساب الأزرق بدمعة إلى إمكانية عمل حسابية يكاد أن يكونوا مختلفين على نفس الهاتف. يتم إرسال ملفات وسائط مختلفة تكون سعتها كبيرة. يقوم تطبيق واتساب الأزرق بإرسال فيديو بحجم يصل إلى ٥٠ ميجابايت. يستطيع هذا التطبيق أن يشارك صور عالية الدقة تصل إلى 4k. يستطيع أن يرسل مقاطع صوتية تصل حجمها إلى أكثر من ١٠٠ ميجابايت للملف الواحد. يتم مشاركة فيديوهات ميزة الحالة يصل إلى أكثر من ٧ دقائق.

خطوات تحميل واتساب بلس الأزرق٢٠٢١

يعد تطبيق واتساب بلس الأزرق من أهم التطبيقات التي تتضمن كافة المهام والمزايا الموجودة في أي تطبيق آخر، وخاصة بعد ما شهدته الفترة الأخيرة حول الشائعات التي تشير إلى نشر خصوصية المستخدمين على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يحمل واتساب الأزرق الجديد ميزة الرد الآلي على الرسائل المستلمة، ويعمل أيضاً على حماية التطبيق بشكل مستمر من الفيروسات ومحاولات الاختراق التي يمكن أن يتعرض لها، وأيضاً يستطيع أن يضيف تحميل أنواع مختلفة من الملصقات دون أن يحتاج إلى أي تطبيق آخر، ويتم تحميل التطبيق من خلال الدخول على جوجل بلاي والبحث في أيقونة السيرش على الواتساب الأزرق 2021.

تحديث واتساب الأزرق

بعد ما تم تداوله من شائعات أصبح التحديث الأخير للواتساب الأزرق يقدم العديد من المزايا إلى مستخدميه وخاصة محبي التكنولوجيا، وضرورة تحديث التطبيق للتمتع بهذه المزايا، ونذكر أنه تم إقبال العديد من مئات الآلاف من المستخدمين من مختلف أنحاء العالم، ويعد تطبيق واتساب بلس الأزرق من أشهر تلك النسخ المعدلة، وبالتالي نكون عرضنا لكل متابعينا عن أحدث تطبيق توصل آلية محبى التكنولوجيا وهو تطبيق واتساب الأزرق بلس ٢٠٢١.وعرضنا أيضاً أهم المميزات الموجودة في هذا التطبيق.