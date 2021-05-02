نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك وبيراميدز الليلة على تردد قناة أون تايم سبورت الجديد تحديث مايو جودة HD نايل سات FULL في المقال التالي
تردد قناة أون تايم سبورت الفضائية المصرية أشهر القنوات الرياضية العربية، التي تستعد الليلة لنقل قمة الزمالك وبيراميدز في الجولة أل 19 من الدوري المصري، الذي يحتل الفارس الأبيض قمته حتى الآن برصيد 40 نقطة يأتي بعده الأهلي برصيد 37 نقطة ومتبقي للمارد الأحمر مباراة عن الزمالك، ومن المنتظر أن تقدم القناة أستوديو تحليلي خاص بالمباراة، تستضيف فيه نجوم التحليل الرياضي في مصر وفيما يلي تردد أون سبورت الجديد على القمر الصناعي المصري نايل سات بجودة عالية.
تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات
|التردد
|10853
|معامل الاستقطاب
|أفقي HD
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
أهداف قناة أون تايم سبورت المصرية
تهدف قنوات أون تايم سبورت لتقديم محتوى متميز يفيد المشاهد المصري والعربي، ويقدم المعلومة الصحيحة دون البحث عن الإثار،ة وتهدف القناة إلي نبذ العنف وتهدئة الأجواء خاصة بين جماهير قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وتهدف إدارة قنوات أون تايم إلي تكوين شبكة قنوات متعددة، ويكون لها حق نقل كبرى المباريات العالمية في مختلف الألعاب وليس كرة القدم فقط كما فعلت في بطولة العالم لكرة اليد.
ترتيب جدول الدوري المصري
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الزمالك
|18
|12
|4
|2
|16
|11:32
|21
|40
|2
|الأهلي
|16
|11
|4
|1
|18
|11:32
|21
|37
|3
|بيراميدز
|18
|7
|9
|2
|16
|17:25
|8
|30
|4
|المصري البورسعيدي
|19
|7
|8
|4
|15
|15:23
|8
|29
|5
|الاتحاد السكندري
|19
|8
|5
|6
|15
|24:24
|0
|29
|6
|سموحة
|19
|5
|13
|1
|15
|20:28
|8
|28
|7
|سيراميكا كليوباترا
|19
|6
|8
|5
|15
|21:23
|2
|26
|8
|مصر المقاصة
|17
|7
|5
|5
|17
|21:19
|-2
|26
|9
|الجونة
|19
|6
|7
|6
|15
|22:21
|-1
|25
|10
|إنبي
|18
|6
|6
|6
|16
|21:20
|-1
|24
|11
|غزل المحلة
|18
|5
|9
|4
|16
|18:16
|-2
|24
|12
|طلائع الجيش
|19
|5
|5
|9
|15
|22:24
|2
|20
|13
|أسوان
|18
|5
|5
|8
|16
|24:11
|-13
|20
|14
|المقاولون العرب
|19
|5
|4
|10
|15
|27:20
|-7
|19
|15
|الإسماعيلي
|19
|3
|8
|8
|15
|24:18
|-6
|17
|16
|وادي دجلة
|19
|3
|7
|9
|15
|23:15
|-8
|16
|17
|البنك الأهلي
|19
|2
|9
|8
|15
|25:16
|-9
|15
|18
|الانتاج الحربي
|19
|2
|6
|11
|15
|34:13
|-21
|12
تردد قناة أون تايم سبورت 2021
قناة أون هي الناقل الوحيد لبطولة الدوري المصري الممتاز البطولة الأقدم في الوطن العربي وفي أفريقيا، والتي تعد أقوى منافسة محلية في القارة السمراء، بدليل وصول قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك إلي نهائي البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري العام الماضي.
أهم البرامج على قنوات أون تايم
- برنامج استاد مصر : الذي يتناوب على تقديمه الكابتين أحمد شوبير، وتامر صقر، وسيف زاهر.
- برنامج ملعب أون سبورت : الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير وسيف ذاهر.
- برنامج مساء أون سبورت : الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي ويحاول أكتشاف المواهب في التعليق الرياضي.
- برنامج جمهور الثالثة : الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبد الجواد ويبحث عن أحدث الأخبار الرياضية المصرية والعالمية.
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