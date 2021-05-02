نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات وعيوب هاتف Oppo A94 في المقال التالي

Oppo A94 أحدث هواتف شركة oppo والذي أعلنت عنه مؤخراً ضمن سلسلة A ويأتي الهاتف ليستحوذ علي قمة تلك السلسلة من هواتفoppo ، يأتي الهاتف خليفة لهاتف oppo السابق Oppo A93 مع تغير بسيط في بعض الأجزاء منهم الكاميرات ، فالهاتف متوفر بمعالج من شركة Media Tek وهو Helio p95 مع شاشة من نوع Amoled بتردد يصل إلى 60 هيرتز . مواصفات هاتف Oppo A94 : خامات الهاتف من البلاستيك مثل معظم هواتف الشركة.

يدعم الهاتف المستشعرات المختلفة من التقارب ، التسارع ، البوصلة ، الجيروسكوب وكذلك يدعم تشغيل نظارات الواقع الافتراضي VR علي الهاتف.

شاشة الهاتف 6.43 إنش من نوع Amoled بجودة FHD+ تحتل الشاشة نسبة 90.80% من جسم الهاتف بنسبة أبعاد 20:9 فيمكن عرض محتوي أكبر علي الشاشة ، وبالتالي يجعلها أنسب أكثر في الألعاب ، تأتي الشاشة بتردد 60 هيرتز مع ثقب صغير للكاميرا الأمامية وحواف سفلية كبيرة.

يحتوي الهاتف علي معالج من شركة Media Tek وهو Helio p95 بدقة تصنيع 12 نانو متر ، مع دعم خاصية Hyper engine Gaming لتحسين الأداء والحصول علي تجربة مميزة في الألعاب ، معالج الرسوميات GPU من نوع powerVR GM9446 وهو نفس المعالج الموجود في هاتف Oppo السابق Oppo A93 وكذلك Oppo Reno 3 pro .

الكاميرا الأمامية للهاتف تأتي بفتحة عدسة F/2.4 مع دقة 32 ميجا بكسل .

الكاميرا الخلفية رباعية مع بروز ظاهر عن ظهر الهاتف الأولي بفتحة عدسة F/1.7 بدقة 48 ميجا بكسل ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra wide بتفحة عدسة F/2.2 مع دقة 8 ميجا بكسل ، الثالثة خاصة بالتصوير الماكرو وتأتي بفتحة عدسة F/2.4 مع دقة 2 ميجا بكسل ، الرابعة والأخيرة خاصة بالعزل والتصوير البورترية بفتحة عدسة F/2.4 ودقة 2 ميجا بكسل.

يمكن تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، والتصوير 1080 بجودة FHD بمعدل 30 إطار لكل ثانية ، ويدعم المثبت الإلكتروني EIS ، كما يمكن التصوير بدقة 720 ميجا بكسل مع جودة HD بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.

يمكن تصوير الفيديوهات Slow motion بجودة FHD مع دقة 1080 بمعدل التقاط 120 إطار لكل ثانية أو بجودة HD ودقة 720 ميجا بكسل ومعدل التقاط 240 إطار لكل ثانية .

بطارية الهاتف 4310 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 30 وات عن طريق مدخل شحن من نوع USB C مع دعم خاصية OTG .

يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهةoppo colorOs 11.1 .

يوجد مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن .

يأتي الهاتف بسعة تخزين 128 جيجا مع رامات 8 جيجا ، والذاكرة من نوع LPDDR4X .

يتوفر الهاتف بنسختين الأولي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G ومن المتوقع عدم توافرها في الأسواق المصرية ، أما النسخة الأخري فتأتي بدعم شبكات الجيل الرابع 4G ومن المقرر توافرها خلال أيام .

يأتي الهاتف باللونين البنفسجي والأسود . عيوب الهاتف : شاشة الهاتف تدعم تردد 60 هيرتز فقط في حين أن معظم الهواتف المنافسة تدعم الترددات الأعلي حتي 120 هيرتز.

الهاتف لا يدعم خاصية NFC

سماعات الهاتف ليست ستيريو

سعر الهاتف مرتفع بالنسبة لمواصفاته ، ويمكن بنفس السعر شراء هاتف آخر بمواصفات أفضل.

الحواف السفلية كبيرة .

خامات الهاتف من البلاستيك مما يجعله معرضاً للخدش ويمكن ترك البصمات عليه . سعر الهاتف : 5490 جنيه مصري لنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام الوسوم عمر شويل - جدة مميزات وعيوب هاتف Oppo A94 - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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