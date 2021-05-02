نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض سعر سامسونج غالاكسي A52 بشكل مُفاجئ في الأسواق السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة انخفاض سعر سامسونج غالاكسي A52 بشكل سريع ومُفاجئ في الأسواق السعودية، نتناول اليوم الحديث عن الانخفاض الذي حدث فجأة في سعر واحد من أهم جوالات سامسونج في الأسواق العربية الآن، وهو جوال Samsung Galaxy A52 نسخة 4G الذي يعد أكثر هواتف سامسونج إقبالاً وأوسعها انتشاراً بين المستهلكين، وهناك نسخة أُخرى تحمل نفس اسم الجوال ولكنها موجهة لشبكات الجيل الخامس وتم طرحها في بعض الدول، لذا نتناول اليوم السعر السابق للنسخ المختلفة من الجوال بالإضافة إلى السعر بعد انخفاض الحادث.سعر الجوال في السعودية ومعظم الدول العربية.

انخفاض سعر سامسونج غالاكسي A52 في الأسواق السعودية

فيما سبق تم طرح جوال Samsung Galaxy A52 بنسخة 128 جيجا مع رامات 8 بسعر 1408 ريال سعودي، وانخفض سعره في الفترة الحالية إلى 1265 ريال سعودي، أما نسخة 256 جيجا مع رامات 8 فقد تم طرحها من قبل بالأسواق بسعر 1575 ريال سعودي، وانخفض سعر هذه النسخة من الجوال إلى 1455 ريال سعودي أو أقل ، وقد يختلف السعر حسب اللون أو المكان الي تقوم بالشراء من خلاله، حيث يتوفر تشكيله من الألوان المميزة وهي اللون الأسود والأزرق والسماوي والأُرجواني لجوال Samsung Galaxy A52.

مواصفات Samsung Galaxy A52

تتوفر داخل عبوة جوال سامسونج غالاكسي A52 جراب من السيليكون، وغلاف للشاشة سكرين مع إستيكر يوضح أهم المزايا الترويجية في الجهاز بشاشة super amoled infinity oud play، مع نظام كاميرات رباعية أهمهم الكاميرا 64 ميجا بيكسل الداعمة لخاصة optical image stabilization أو تثبيت الأوبتيكال للفيديو والصور الثابتة، وقد أصبحت تلك الميزة حصرية للفئة المتوسطة Galaxy A52 من أجهزة سامسونج، مع شهادة رسمية لمقاومة المياه بمعيار IP67.

كما يتميز جوال Samsung Galaxy A52 بشاحن بقوة 15 وات بجودة ممتازة وكابل شحن USB تايب سي، تم صنع الجوال في دولة الهند وقد قامت شرحت سامسونج بتحسين ملحوظ في فئة جوالات Galaxy A، كما يُنصح باختيار النسخة ذات 256 جيجا لأنها تكفي لمدة لا تقل عن خمس سنوات، سوفت وير الجهاز بنسخة Android 11 مع وجهة سامسونج الشهيرة 1UI3.1 حيث يدعم الجوال قدرة شحن 23 وات، مع بطارية داخلية 4500 ميللي أمبير وشاشة بمقاس 6.5 بوصة 800 نيتس للسطوع بتردد 90 هرتز وكثافة 407 بيكسل لكل بوصة.