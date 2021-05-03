سامسونج جالكسي A52 واهم مميزاته وسعره الحالي بالأسواق وصور الهاتف

سامسونج جالكسي A52 من اهم الهواتف التي أعلنت عنها شركه سامسونج حديثا وعلنت عن الهاتف عبر صفحتها الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي، كما أعلنت أيضا عبر صفحتها عن سامسونج جالكسي s21 الجديدة بتصميمات رائعه ومثيره، وأعلنت أيضا عن مميزات الهاتف المثيرة والتي تنضم لتستكمل فئه A مع تصميمات ومواصفات حديثه والتي سوف نقوم بتفصيلها لكم ومعرفه سعر الهاتف حاليا من خلال هذه المقالة.

مميزات سامسونج جالكسي A52

والآن سوف نقوم بشرح مميزات الهاتف بالتفصيل من خلال النقاط الأتية:

أبعاد الهاتف 159.9×75.1×8.4 ملي مع مزن 189 جرام.

الهاتف مقاوم للماء والغبار بشهاده عالميه.

الهاتف يدعم شريحتي اتصال من نوع نانو ويدعم شبكات اتصال حتي الجيل الخامس.

الهاتف مصنوع من البلاستيك في الظهر مزوده بطبقه طلاء مطليه للحماية من الخرابيش.

شاشه الهاتف من نوع super amoled مثل هاتف samsung galaxy m51 وتأتي بمساحه 6.5 بوصه وبدقه 1080×2400 بكسل مع دعمها لكثافه بكسلات تصل إلي 405 بكسل وتأتي بأبعاد 20:9 لعرض المحتويات افضل ومزوده بطبقه حماية من نوع corning gorilla glass مع دعمها لنظام dark mode.

سعه الهاتف تنقسم إلي إصدارين:

الإصدار الأول بسعة 128 جيجا مع رام 8 جيجا. الإصدار الثاني بسعة 256 جيجا مع رام 8 جيجا.

الهاتف يدعم معالج من نوع كولاكم snapdragon 720g بتكنولوجيا 8 نانو مع معالج رسومي اخر من نوع adreno 618.

الكاميرا الخلفية للهاتف بارزه عن الظهر وتدعم اربع كاميرات تتميز فيها الأولي بدقه 64 بكسل والثانية بدقه 12 بكسل والثالثة بدقه 5 بكسل للتصوير لماكرو والرابعة بدقه 5 بكسل خاصه بالعزل بالإضافة لدعمها فلاش ليد أحادي.

الكاميرا الأمامية بدقه 32 ميجا بكسل.

الهاتف يدعم جميع المستشعرات.

سماعات الهاتف الخارجية استريو.

الهاتف يدعم بصمه اصبع وبصمه وجهه.

ألوان الهاتف اللون الأزرق والأبيض و الأسود والبنفسجي.

عيوب الهاتف

كما وجدت بعض العيوب البسيطة في الهاتف مثل:

التصميم عادي وغير زجاجي مثل الهواتف الأخري.

علبه الهاتف لا يوجد بها سماعه أذن.

لا يوجد مكان لكارت ميموري.

الشاحن بقوه 15 وآت في العلبة.

سعر سامسونج جالكسي A52

كما تم الإعلان عن سعر الهاتف للإصدارين وهما: