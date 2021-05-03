نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حذف الرسائل تلقائياً من تطبيق الواتساب بالخطوات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر ميزة حذف الرسائل تلقائياً من تطبيق الواتساب أو بما يُسمى الرسائل المؤقتة من أهم المميزات التي يوفرها تطبيق الواتساب الشهير في هذه الفترة المؤخرة، حيث سيتم إعلامكم من خلال هذه المقالة عبر موقعنا هذا ثقفني كيفية حذف الرسائل تلقائياً من تطبيق الواتساب بالخطوات كما إنه من إحدي أهدافها التخلص من المحادثات التي تم تراكمها مع مرور الزمن في هذا التطبيق بصورة تلقائية.

خاصية حذف الرسائل تلقائياً :-

المدة المحددة والتي يتم فيها حذف الرسائل بصورة تلقائية من تطبيق الواتساب هي 7 أيام وبمجرد ما يتم تفعيل هذه الخاصية والتي قد أصبحت في متناول الجميع لدى تطبيق المراسلة على جميع أنواع هواتف الأندرويد والآيفون مع العلم إنها لن تؤثر على الرسائل النصية التي يتم إرسالها أو استلامها من قبل تمكين أو تفعيل الإعداد الخاص بها من داخل تطبيق الواتساب.

طريقة تفعيل الخدمة بالخطوات :-

تتلخص خطوات تفعيل رسائل واتساب المؤقتة في الآتي :-

نقوم بفتح تطبيق الواتساب.

نقوم بالنقر على جهة الاتصال المراد تفعيل الخاصية لها.

ومن ثم نقوم بالضغط على اسم جهة الاتصال أعلى نافذة الدردشة من أجل فتح صفحة المعلومات الخاصة بها.

ومن ثم المرور لأسفل بغرض البحث عن اختيار “الرسائل المؤقتة Temporary Messages”.

ومن خلال صفحة تنشيط هذه الخاصية نقوم بتحديد اختيار (تفعيل).

ومن ثم نرجع مرة أخرى لنافذة الدردشة لجهة الاتصال ذاتها، وستجد رمزاً صغيراً يظهر أسفل صور الملف الشخصي للمستخدم يشبه شكل المؤقت وهذا ما يشير إلي تفعيل خاصية حذف الرسائل من تطبيق الواتساب.

كيفية إلغاء هذه الخاصية :-

ومن أجل إلغاء تنشيط هذه الخاصية نقوم بأداء نفس خطوات تفعيلها ولكن التغيير يكمن في استخدام اختيار (غير نشط).

ومن الجدير بالذكر أن موقع “WABetainfo” قام بالإشارة إلي أن تطبيق المراسلة المشهور والذي يدعى ب (واتساب) والذي يُتاح تثبيته على جميع أنواع هواتف الذكية بأنه يعمل على خاصية جديدة الهدف منها هو حذف الرسائل تلقائياً، ويتم هذا بعد فترة زمنية أقصر من التي تم ذكرها مسبقاً حيث سيتم هذه المرة الحذف في غصون 24 ساعة فقط.