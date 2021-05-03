بالخطوات طريقة حذف رسائل الواتساب تلقائياً وكيفية تفعيل الخدمة

بينما ينتظر مستخدمي الواتساب الموعد الذي سبق وأعلن عن تطبيق شروط الخصوصية، إلا أن ميزة جديدة على الواتساب تم تفعيلها منذ فترة، تعرف عليها بالخطوات تفعيل طريقة حذف الرسائل تلقائياً في الـواتساب، وتعد ميزة حذف الرسائل تلقائيًا من واتساب أو ميزة الرسائل المؤقتة، من أبرز الميزات التي وفرها تطبيق واتساب مؤخراً، وتستهدف التخلص من المحادثات المتراكمة في التطبيق تلقائياً بعد فترة زمنية محددة.

حذف الرسائل تلقائياً:

تعتبر هذه الخاصية ميزة لمستخدمي الواتساب، حيث تحذف الميزة الرسائل تلقائياً من واتساب في غضون سبعة أيام، بمجرد تفعيل الخاصية التي أصبحت متاحة في إصداري تطبيق التراسل على هواتف آيفون وأندرويد، فيما لن تؤثر على الرسائل النصية المرسلة أو المستلمة قبل تمكين الإعداد الخاص بها داخل التطبيق.

خطوات تفعيل الخدمة:

وتتمثل خطوات تفعيل رسائل واتساب المؤقتة في عدة خطوات ونعرضها في مقالنا هذا ومن خلال موقعنا موقع ثقفنى والخطوات كالتالي:

افتح تطبيق واتساب على هاتفك الذكي. انقر على جهة الاتصال التي تريد تفعيل الخاصية لها. اضغط على اسم جهة الاتصال، أعلى نافذة الدردشة لفتح صفحة المعلومات الخاصة بها، ثم مرر لأسفل بحثا عن خيار “الرسائل المؤقتة Temporary Messages” من صفحة تنشيط الميزة حدد خيار “تفعيل”، (إلغاء تنشيطها قم بنفس الخطوات فقط استخدم خيار “غير نشط” في هذه الخطوة). ارجع مرة أخرى نافذة الدردشة لجهة الاتصال ذاتها، وستجد رمزاً صغيراً يظهر أسفل صور الملف الشخصي للمستخدم يشبه المؤقت، مما يشير لتفعيل خاصية حذف الرسائل.

تطبيق واتساب يستعد لإجراء تغييرات جديدة:

ومن الجدير بالذكر أن تطبيق الواتساب يسعى بشكل مستمر إلى التطوير والتحديث وإضافة الميزات الجديدة حيث تتعلق أخر ميزة تم الإعلان عنها بحذف الرسائل، ويعمل مطورو التطبيق على التحديث المستمر وتغيير خيار حذف الرسائل تلقائياً وضبط بعض الشروط، بحسب ما نشر في بعض المواقع المتخصصة ، حيث سيعرض على المستخدمين خيار حذف الرسائل تلقائياً بعد 24 ساعة من إرسالها، وستكون هذه الميزة متاحة على المحادثات الفردية والجماعية، ففي الوقت الحالي يمكن من خلال إعدادات التطبيق حذف الرسائل تلقائيا بعد 7 أيام فقط، ويتم حذفها لدى كل من المرسل والمتلقي إلا إنه بعد تفعيل الميزة الجديدة سوف تكون الخاصية الجديدة قد تم تشغيلها ، ويذكر بأن هذه الميزة لا تزال في مرحلة الاختبار التجريبي، وستظهر في التحديث الجديد للتطبيق على أنظمة كل من Android وiOS وسطح المكتب وستكون متاحة خلال فترة وجيزة بعد تأكيد خبراء الشركة على ذلك.