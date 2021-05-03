تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021// الناقلة مباراة الأهلي والمحلة الليلة ومعلق اللقاء وتشكيل الأهلي

تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021، باقة قنوات أون تايم من أهم القنوات الرياضية ليس في مصر فقط بل في العالم العربي أجمع فهي من أهم وأفضل القنوات الرياضية العربية التي تنقل أحداث رياضية هامة سواء محلية أو عالمية، الليلة تنقل مباراة الأهلي والمحلة، فالقناة نقلت مؤخراً بطولة العالم في كرة اليد التي استضافتها مصر مطلع العام الجاري، وقامت بنقل البطولة بصورة ممتازة، وتنقل القناة مباريات الدوري الممتاز المصري بصورة مجانية للجمهور المصري داخل وخارج مصر، المعروف أن مباريات كرة القدم في مصر تحظى بنسبة مشاهدة كبيرة جداً وتعتبر القنوات الرياضية من أكثر القنوات مشاهدة من قبل جميع فئات الشعب المصري وبخاصة فئة الشباب المتحمس لتشجيع فريقه المفضل في ظل عدم حضور جماهير للمباريات.

قنوات أون تايم سبورت الفضائية المصرية

قنوات أون تايم سبورت هي 3 قنوات فضائية تحمل نفس الاسم، وهي باكورة باقة قنوات سوف تتزايد في الفترة القادمة، وهي متخصصة في تقديم البرامج الرياضية والمنافسات الرياضية المختلفة الجماعية والفردية، تبث برامجها من استوديوهاتها من مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة، وهي ملك الهيئة الوطنية للإعلام وشركة إعلام المصريين، وتقدم الاستوديوهات التحليلية قبل المباريات لتقدم تشكيل الأهلي اليوم، وبدأت البث في عام 2017، ومستمرة في حصد الملايين من المشاهدين يومياً بسبب جودة المحتوى الذي تقدمه.

تردد قناة أون تايم سبورت 2021