نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021// الناقلة مباراة الأهلي والمحلة الليلة ومعلق اللقاء وتشكيل الأهلي في المقال التالي
تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2021، باقة قنوات أون تايم من أهم القنوات الرياضية ليس في مصر فقط بل في العالم العربي أجمع فهي من أهم وأفضل القنوات الرياضية العربية التي تنقل أحداث رياضية هامة سواء محلية أو عالمية، الليلة تنقل مباراة الأهلي والمحلة، فالقناة نقلت مؤخراً بطولة العالم في كرة اليد التي استضافتها مصر مطلع العام الجاري، وقامت بنقل البطولة بصورة ممتازة، وتنقل القناة مباريات الدوري الممتاز المصري بصورة مجانية للجمهور المصري داخل وخارج مصر، المعروف أن مباريات كرة القدم في مصر تحظى بنسبة مشاهدة كبيرة جداً وتعتبر القنوات الرياضية من أكثر القنوات مشاهدة من قبل جميع فئات الشعب المصري وبخاصة فئة الشباب المتحمس لتشجيع فريقه المفضل في ظل عدم حضور جماهير للمباريات.
قنوات أون تايم سبورت الفضائية المصرية
قنوات أون تايم سبورت هي 3 قنوات فضائية تحمل نفس الاسم، وهي باكورة باقة قنوات سوف تتزايد في الفترة القادمة، وهي متخصصة في تقديم البرامج الرياضية والمنافسات الرياضية المختلفة الجماعية والفردية، تبث برامجها من استوديوهاتها من مدينة 6 أكتوبر بالقاهرة، وهي ملك الهيئة الوطنية للإعلام وشركة إعلام المصريين، وتقدم الاستوديوهات التحليلية قبل المباريات لتقدم تشكيل الأهلي اليوم، وبدأت البث في عام 2017، ومستمرة في حصد الملايين من المشاهدين يومياً بسبب جودة المحتوى الذي تقدمه.
تردد قناة أون تايم سبورت 2021
|القمر الصناعي
|النايل سات
|التردد
|10853
|معامل الاستقطاب
|أفقي H
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
ترتيب جدول الدوري المصري
|#
|الفريق
|لعب
|ف
|ت
|خ
|متبقي
|+/-
|فرق
|نقاط
|1
|الزمالك
|19
|12
|5
|2
|15
|12:33
|21
|41
|2
|الأهلي
|16
|11
|4
|1
|18
|11:32
|21
|37
|3
|بيراميدز
|19
|7
|10
|2
|15
|18:26
|8
|31
|4
|المصري البورسعيدي
|19
|7
|8
|4
|15
|15:23
|8
|29
|5
|الاتحاد السكندري
|19
|8
|5
|6
|15
|24:24
|0
|29
|6
|سموحة
|19
|5
|13
|1
|15
|20:28
|8
|28
|7
|إنبي
|19
|7
|6
|6
|15
|21:22
|1
|27
|8
|سيراميكا كليوباترا
|19
|6
|8
|5
|15
|21:23
|2
|26
|9
|مصر المقاصة
|18
|7
|5
|6
|16
|23:19
|-4
|26
|10
|الجونة
|19
|6
|7
|6
|15
|22:21
|-1
|25
|11
|غزل المحلة
|18
|5
|9
|4
|16
|18:16
|-2
|24
|12
|طلائع الجيش
|19
|5
|5
|9
|15
|22:24
|2
|20
|13
|أسوان
|18
|5
|5
|8
|16
|24:11
|-13
|20
|14
|المقاولون العرب
|19
|5
|4
|10
|15
|27:20
|-7
|19
|15
|الإسماعيلي
|19
|3
|8
|8
|15
|24:18
|-6
|17
|16
|وادي دجلة
|19
|3
|7
|9
|15
|23:15
|-8
|16
|17
|البنك الأهلي
|19
|2
|9
|8
|15
|25:16
|-9
|15
|18
|الانتاج الحربي
|19
|2
|6
|11
|15
|34:13
|-21
|12
مباريات اليوم على قنوات أون سبورت
- مباراة غزل المحلة * الأهلي : تنقل عبر شاشة on time sports hd 1.
تردد قناة أون تايم سبورت الفضائية
قنوات أون تايم سبورت تقدم العديد من البرامج الرياضية التي تحظى بنسبة مشاهدة عالية، نظراً لأنها تضم أفضل المذيعين ومقدمي البرامج الرياضية في مصر، فهي تضم المذيعين مثل ” أحمد شوبير، سيف زاهر، مدحت شلبي، شيماء صابر، إبراهيم فايق، إبراهيم عبد الجواد، تامر صقر” وتضم أفضل المحللين في مصر وعلى رأسهم “الدكتور طه إسماعيل، الكابتين وليد صلاح الدين، الكابتين محمد عمر، النجم حازم أمام، الكابتين عماد متعب، الكابتين عبد الظاهر السقا، محمد ذيدان، الصقر أحمد حسن، الفيلسوف أيمن يونس، وغيرهم من نجوم التحليل الرياضي.
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