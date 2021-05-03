تردد قناة السادسة المغربية الجديد 2021 لعرض صلاة التراويح في المساجد

تردد قناة السادسة المغربية الجديد والتي تنقل صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، حيث يحرص الكثير من المسلمين في المغرب والوطن العربي على تنزيل تردد قناة السادسة المغربية لمشاهدة البرامج الدينية المختلفة والتلاوات القرآنية طوال أيام شهر رمضان وعلى مدار 24 ساعة، حيث تحرص القناة دائمًا على تقديم المعلومات الدينية من خلال برامجها المتنوعة بإستمرار وتعرض مؤخرًا صلاة التراويح على شاشتها بهدف الشعور بالجو الرمضاني في المنزل.

تردد قناة السادسة المغربية الجديد

تبث قناة السادسة المغربية برامجها الإسلامية والقرآن الكريم طوال اليوم بدون تشفير أو توقف، كما تتميز القناة بتقديم باقة متنوعة من برامجها الدينية المختلفة التي تفيد المشاهد وتنمي ثقافته الإسلامية بإستمرار من خلال تناول قضايا متنوعة تشغل بال الكثير من المسلمين، وتعتبر قناة السادسة المغربية هي واحدة ضمن باقة شبكة المغربية الوطنية التي تبث من داخل دولة المغرب، وطبع على شخصية القناة الجانب الديني الذي يساهم في تلبية اتجاهات ومتطلبات كل أسرة مسلمة في الوطن العربي، حيث تركز القناة على نشر التعاليم الإسلامية والأخلاق الحميدة وتسليط الضوء على مشاكل الشباب وبث الوعي والوازع الديني في قلوبهم؛ إلى جانب إلتزامها بالمعايير والضوابط العامة التي تسعى من خلالها لإرضاء الذوق العام؛ وفي السطور التالية نتعرف على تردد قناة السادسة المغربية على جميع الأقمار الصناعية المتاحة.

تردد قناة السادسة المغربية على النايل سات

القمر الصناعي نايل سات التردد 11476 – 11514 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 2/3

تردد قناة السادسة المغربية على عرب سات

القمر الصناعي عرب سات التردد 12683 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة السادسة المغربية على هوت بيرد