نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة السادسة المغربية الجديد 2021 لعرض صلاة التراويح في المساجد في المقال التالي
تردد قناة السادسة المغربية الجديد والتي تنقل صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، حيث يحرص الكثير من المسلمين في المغرب والوطن العربي على تنزيل تردد قناة السادسة المغربية لمشاهدة البرامج الدينية المختلفة والتلاوات القرآنية طوال أيام شهر رمضان وعلى مدار 24 ساعة، حيث تحرص القناة دائمًا على تقديم المعلومات الدينية من خلال برامجها المتنوعة بإستمرار وتعرض مؤخرًا صلاة التراويح على شاشتها بهدف الشعور بالجو الرمضاني في المنزل.
تردد قناة السادسة المغربية الجديد
تبث قناة السادسة المغربية برامجها الإسلامية والقرآن الكريم طوال اليوم بدون تشفير أو توقف، كما تتميز القناة بتقديم باقة متنوعة من برامجها الدينية المختلفة التي تفيد المشاهد وتنمي ثقافته الإسلامية بإستمرار من خلال تناول قضايا متنوعة تشغل بال الكثير من المسلمين، وتعتبر قناة السادسة المغربية هي واحدة ضمن باقة شبكة المغربية الوطنية التي تبث من داخل دولة المغرب، وطبع على شخصية القناة الجانب الديني الذي يساهم في تلبية اتجاهات ومتطلبات كل أسرة مسلمة في الوطن العربي، حيث تركز القناة على نشر التعاليم الإسلامية والأخلاق الحميدة وتسليط الضوء على مشاكل الشباب وبث الوعي والوازع الديني في قلوبهم؛ إلى جانب إلتزامها بالمعايير والضوابط العامة التي تسعى من خلالها لإرضاء الذوق العام؛ وفي السطور التالية نتعرف على تردد قناة السادسة المغربية على جميع الأقمار الصناعية المتاحة.
تردد قناة السادسة المغربية على النايل سات
|
القمر الصناعي
|نايل سات
|
التردد
|11476 – 11514 (V)
|
معدل الترميز
|
27500
|الاستقطاب
|
عمودي
|معامل تصحيح الخطأ
|
2/3
تردد قناة السادسة المغربية على عرب سات
|
القمر الصناعي
|عرب سات
|
التردد
|12683 (V)
|معدل الترميز
|
27500
|الاستقطاب
|
عمودي
|
معامل تصحيح الخطأ
|3/4
تردد قناة السادسة المغربية على هوت بيرد
|
القمر الصناعي
|نايل سات
|
التردد
|10873
|
معدل الترميز
|
27500
|الاستقطاب
|
عمودي
|معامل تصحيح الخطأ
|
3/4
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة السادسة المغربية الجديد 2021 لعرض صلاة التراويح في المساجد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.