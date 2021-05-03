مراجعة هاتف Vivo v21 المميزات والعيوب

أعلنت شركة vivo مؤخراً عن أحدث منتجاتها في فئة الهواتف الذكية وهما هاتفي Vivo v21 و Vivo v21e ، الهاتف الأول يأتي بنسختين الأولي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G والأخرى مع دعم شبكات الجيل الرابع 4G ، علي الرغم من ذلك فكلا الهاتفين يحملان نفس المواصفات والمميزات الداخلية دون تغير ، أما الهاتف الآخر Vivo v 21e فيأتي بمميزات ومواصفات أقل عن Vivo v21 وكذلك يأتي بسعر أقل أيضاً.

مواصفات هاتف Vivo v21:

‌خامات الهاتف من الزجاج مع إطار من البلاستيك.

يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة Vivo الخاصة FunTouch 11.1 .

يمكن تركيب شريحتي إتصال أو شريحة واحدة وكارت ميموري .‌

الهاتف يزن 176 جراماً فهو خفيف نسبياً .‌

شاشة الهاتف 6.44 إنش من نوع AMOLED بجودة FHD+ مع دقة 2400×1080 بكسل مع أبعاد عرض 20:9 ودعم HDR10+ وسطوع يصل إلى 500 شمعة ، تردد الشاشة يصل إلي 90 هيرتز .‌

الشاشة ليست كاملة حيث توجد حواف سفلية كبيرة نسبياً مع وجود نوتش صغير للكاميرا الأمامية علي شكل Water Drop .‌‌

يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة Media Tek وهو Dimensty 800U أقوي نواتين من نوع Cortex A76 بتردد 2.4 جيجا هيرتز مع دقة تصنيع 7 نانو متر ، ومعالج رسوميات GPU من نوع Mali-G57 MC3.‌

الكاميرا الأمامية بفتحة عدسة F/2.0 مع دقة 44 ميجا بكسل مع دعم المثبت البصري OIS و HDR .‌

الكاميرات الخلفية ثلاثية الأولي والأساسية بفتحة عدسة F/1.8 ودقة 64 ميجا بكسل مع دعم التثبيت البصري OIS ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra wide وتأتي بفتحة عدسة F/2.2 مع دقة 8 ميجا بكسل ، الثالثة والأخيرة خاصة بالتصوير الماكرو وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 .‌

تدعم الكاميرات HDR وتصوير panorama مع وجود فلاش LED ، ويمكن تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطار لكل ثانية .‌

بطارية الهاتف 4000 مللي أمبير من نوع lithium polymer مع دعم الشحن السريع بقدرة 33 وات عن طريق مدخل شحن من نوع USB C .‌

لا يوجد مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

لا يدعم الهاتف خاصية NFC .‌

يأتي الهاتف بسعة تخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، ذاكرة التخزين من نوع UFS 2.2 .‌

يتوفر الهاتف باللونين الأزرق الفاتح والازرق الغامق.

سعر الهاتف:

390$ للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام أي حوالي 6100 جنية مصري.

هذه الأسعار خاصة بنسخة 4G ولم يتم الكشف عن أسعار نسخة 5G ، ومن المتوقع إطلاق الهاتف في الأسواق خلال الأيام المقبلة من شهر مايو لعام 2021.