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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مراجعة هاتف Vivo v21 المميزات والعيوب في المقال التالي
أعلنت شركة vivo مؤخراً عن أحدث منتجاتها في فئة الهواتف الذكية وهما هاتفي Vivo v21 و Vivo v21e ، الهاتف الأول يأتي بنسختين الأولي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G والأخرى مع دعم شبكات الجيل الرابع 4G ، علي الرغم من ذلك فكلا الهاتفين يحملان نفس المواصفات والمميزات الداخلية دون تغير ، أما الهاتف الآخر Vivo v 21e فيأتي بمميزات ومواصفات أقل عن Vivo v21 وكذلك يأتي بسعر أقل أيضاً.
مواصفات هاتف Vivo v21:
- خامات الهاتف من الزجاج مع إطار من البلاستيك.
- يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة Vivo الخاصة FunTouch 11.1 .
- يمكن تركيب شريحتي إتصال أو شريحة واحدة وكارت ميموري .
- الهاتف يزن 176 جراماً فهو خفيف نسبياً .
- شاشة الهاتف 6.44 إنش من نوع AMOLED بجودة FHD+ مع دقة 2400×1080 بكسل مع أبعاد عرض 20:9 ودعم HDR10+ وسطوع يصل إلى 500 شمعة ، تردد الشاشة يصل إلي 90 هيرتز .
- الشاشة ليست كاملة حيث توجد حواف سفلية كبيرة نسبياً مع وجود نوتش صغير للكاميرا الأمامية علي شكل Water Drop .
- يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة Media Tek وهو Dimensty 800U أقوي نواتين من نوع Cortex A76 بتردد 2.4 جيجا هيرتز مع دقة تصنيع 7 نانو متر ، ومعالج رسوميات GPU من نوع Mali-G57 MC3.
- الكاميرا الأمامية بفتحة عدسة F/2.0 مع دقة 44 ميجا بكسل مع دعم المثبت البصري OIS و HDR .
- الكاميرات الخلفية ثلاثية الأولي والأساسية بفتحة عدسة F/1.8 ودقة 64 ميجا بكسل مع دعم التثبيت البصري OIS ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra wide وتأتي بفتحة عدسة F/2.2 مع دقة 8 ميجا بكسل ، الثالثة والأخيرة خاصة بالتصوير الماكرو وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 .
- تدعم الكاميرات HDR وتصوير panorama مع وجود فلاش LED ، ويمكن تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطار لكل ثانية .
- بطارية الهاتف 4000 مللي أمبير من نوع lithium polymer مع دعم الشحن السريع بقدرة 33 وات عن طريق مدخل شحن من نوع USB C .
- لا يوجد مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.
- لا يدعم الهاتف خاصية NFC .
- يأتي الهاتف بسعة تخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، ذاكرة التخزين من نوع UFS 2.2 .
- يتوفر الهاتف باللونين الأزرق الفاتح والازرق الغامق.
سعر الهاتف:
390$ للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام أي حوالي 6100 جنية مصري.
هذه الأسعار خاصة بنسخة 4G ولم يتم الكشف عن أسعار نسخة 5G ، ومن المتوقع إطلاق الهاتف في الأسواق خلال الأيام المقبلة من شهر مايو لعام 2021.
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