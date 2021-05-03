الخصائص الجديدة حيث وضع كلمة سر لأي محادثة في الواتساب الذهبي

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عمر شويل - جدة الخصائص الجديدة في تطبيق الواتساب الذهبي حيث وضع كلمة سر لأي محادثة، حيث يعتبر تطبيق واتساب الذهبي هو النسخة الجديدة والمُحدثة من تطبيق واتساب الأساسي الأخضر والذي يحتوي العديد من الخصائص الجديدة والميزات التي لم يسبق لها مثيل والتي تميزه عن غيره الكثير من التطبيقات الأخرى، بحيث يكون من السهل على جميع مستخدمينه من جميع أنحاء العالم عمل تبادل للصور ومقاطع الفيديو والمستندات من خلال الدردشة كما أنه بإمكانك نسخ روابط خارجية وإرسالها للأصدقاء كما بإمكانه وضعها حالة أو بما يُسمى “story”، كما أن هذا التطبيق يحتوي على العديد من المميزات الجديدة التي تُسهل الحياة العملية على جميع مستخدميه.

أهم الخصائص الجديدة في تطبيق الواتساب الذهبي

تطبيق الواتساب الذهبي له شعبية كبيرة بين جميع شعوب دول العالم المختلفة كما إنه حصل على أكثر من 50 مليون عملية تنزيل من على منصات وقوائم تشغيل جميع أنواع الهواتف الأندرويد المختلفة وكذلك الآيفون، كما أن هذا التطبيق يتميز بالعديد من الخصائص الجديدة والتي تعمل على الزيادة من متعة استخدام التطبيق ومن أهم هذه الخصائص هي تفعيل إمكانية الوضع الليلي بسهولة والتي تجعل تطبيق الواتساب الذهبي باللون الأسود وهذا من أجل الحفاظ على العين، كما إنه أضاف لهذه الخصائص خاصية زيادة عدد الأشخاص بداخل المكالمات الصوتية والفيديو حيث أصبح إمكانية الرد الآلي بدون تلقائية عن طريق ضبط الإعدادات.

خاصية تشغيل الحساب على أكثر من هاتف

في ظل هذه الفترة الأخيرة والتي تميزت بالعديد من التحديثات المستمرة دون توقف إنه أصبح بإمكان المستخدم لدى تطبيق الواتساب الذهبي أن يقوم بتشغيل حساب الواتس الخاص به على أكثر من هاتف في آن واحد أو الفكرة العكسية وهي تشغيل أكثر من حساب على هاتف واحد، وهذا بدلاً من القيام بتحميل تطبيق الواتساب الأخضر والذهبي معاً بجانب الواتساب الأحمر على نفس الهاتف وهذا يعتبر أيضاً بديلاً الحصول علي كافة الخصائص الجديدة، كما إنه خلال الفترة القادمة سيتم توفير العديد من المميزات الجديدة والتي تعمل على التعزيز من نسبة الأمان والخصوصية بين المستخدمين لهذا التطبيق كما إنه سيعمل على توسيع قاعدة الدردشة الجماعية ومكالمات الفيديو ومن الجدير بالذكر أن أغلب هذه التحديثات والخصائص الجديدة سيتم تطبيقها على باقي أنواع تطبيقات الواتساب المختلفة.

طريقة استعادة الرسائل القديمة

إذا كان من هدفك استعادة رسائل الواتساب القديمة من تطبيق الواتساب الذهبي فيمكنك عمل هذا من خلال طرق بسيطة وسهلة ويمكن على جميع الفئات العمرية تأديتها وهذا عن طريق هذه الخطوات الآتية :-