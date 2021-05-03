نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آمن حسابك بضبط هذه الإعدادات واحصل على الميزات المخفية بعد تحديث واتساب في المقال التالي

عمر شويل - جدة يسعى محبى التكنولوجيا الحديثة للوصول إلى تطبيق واتساب ولذلك ليستطيعوا التراسل الفوري عبر منصات الهواتف الذكية، حيث يستطيع برنامج الواتساب أن يضيف الكثير من الميزات الجديدة، وأيضاً يستطيع الواتساب أن يعالج بعض من المشكلات القديمة الذي اشتكى منها مستخدمي الواتساب، حيث إنه يستطيع أن يضيف أدوات لمساعدة المواطنين في التعامل مع الظروف الذي نتعرض لها، أيضاً الأنقاض مع انتشار الأخبار غير الصحيحة، ونستطيع نسعى دائمآ للوصول إلى التحديثات المستمرة خلال العام الجاري.

أبرز تحديثات واتساب الجديدة

يستطيع محبي التكنولوجيا الحديثة إلى الوصول إلى أبرز تحديث قد وصل إليه واتساب، حيث وصل من خلال أداة تستطيع هذا الأداة فحص أي منشور للوصول إلى الأخبار التي ترتبط بهذا الوباء، وأيضاً من فوائد هذة الأداة إنها تستطيع أيضاً أن يتم التحقق من المنشور قبل أن يتم مشاركته، أيضاً إنها تمكن من زيادة المستخدمين عبر الواتساب، بالكثير من الرسائل والإرشادات الرسمية وأيضاً التدابير الوقائية التي يجب على المواطنين اتخاذها لمنع انتشار هذا الوباء.

ووسائل أمان جديدة للحفاظ على سرية المحادثات

يعد تطبيق الواتساب من أمن الوسائل الجديدة التى تحافظ على سرية المحادثات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الدردشة، وأيضاً التراسل الفوري التي تساعد الكثير من المواطنين على الحفاظ على سرية حساباتهم.

وإضافات جديدة مرتقبة قادمة

يستطيع تطبيق الواتساب إضافة الخمس إضافات الجديدة خلال الفترة المقبلة، ونستطيع أن نعرض لكافة متابعينا من خلال موقع ثقفني أهم الإضافات التي يضيفها لنا تطبيق الواتساب، وتكاد أن تكون هي:

الرسائل التى تكون ذاتية التدمير يتم وضع الإجازة يتم وضع مساحة للتخزين يتم فتح إصدار سطح المكتب ببصمة الإصبع

يتم الاندماج مع تطبيق ماسنجر عبر تطبيق الفيس بوك، وأيضاً بجانب موقع الانستجرام وكل هذه التطبيقات قد تكون تابعة لتطبيق الفيس بوك، لكى يسمح للمستخدمين التواصل بكل سهولة بين هذه التطبيقات، وبالتالي قد نكون عرضنا لكافة متابعينا من خلال موقع ثقفني عن أهم التحديثات التي يقدمها لنا تطبيق الواتساب أيضاً عن الإضافات التي يستطيع أن يضيفها لنا تطبيق الواتساب، وعن الوسائل التي تحافظ على سرية المحادثات بين الناس.