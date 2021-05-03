انتبه.. شركة جوجل ستحذف ملفاتك وصورك بداية من أول يونيو في تلك الحالة

تستعد خلال الفترة القادمة شركة جوجل الأمريكية من أجل تطبيق السياسة الجديدة لها على عدد من التطبيقات التابعة لها، حيث انها تسعى خلال المرحلة القادمة من أجل الحصول على اشتراكات مدفوعة الأجر لبعض الخدمات التي قد أتاحتها مجاناً لكافة المستخدمين في جميع أنحاء العالم خلال الفترة الماضية، وبعد أن كانت مجانية أصبحت باشتراكات مالية.

شركة جوجل سوف تحذف صورك في أول يونيو

أشارت الصحيفة البريطانية إكسبريس ان جوجل سوف تبدأ خلال المرحلة القادمة في حذف الصور الموجودة على تطبيق الصور المعروف Google Photos، وكذلك كل الملفات الموجودة على تطبيق درايف “Drive”، بالإضافة إلى الرسائل الموجودة على البريد الإلكتروني على تطبيق جميل، والتي قد تجاوزت السعة التخزينية لها 15 جيجا بايت، وذلك بدءاً من أول يونيو القادم 2021.

وأعلنت شركة جوجل عن التغيرات والسياسة الجديدة في تطبيقات Gmail، Google Photos، Drive، خلال شهر ديسمبر الماضي 2020، وأنها سوف تبدأ تطبيق السياسة الجديدة بدون أي إنذار للمستخدمين، وعلى جميع المستخدمين توخي الحذر والمحافظة على جميع الصور والملفات الموجودة على تلك التطبيقات خلال الفترة القادمة، ونقلها بسرعة حرصاً على الاحتفاظ، وأكد أن أكثر المستخدمين ضرراً من تطبيق سياستها الجديدة هم غير الناشطين لمدة عامين على تلك التطبيقات السابق ذكرها، حيث أنه قد يتم حذف المحتوى عليها، ويمكنك التسوق من خلال جوجل لمحبي التسوق.

الهواتف المستثناه

والجدير بالذكر أنه إذا تجاوزت السعة التحميلية على تطبيقات Google Photos و Drive و Gmail، أكثر من خمسة عشر جيجا بايت سوف يتم حذف أي جديد يكون فوق السعة التخزينية السابق ذكرها من أول يونيو 2021، وسوف تقوم جوجل بمنح المستخدم خيارات جديدة من أجل شراء سعة إضافية على أي تطبيق من التطبيقات السابق ذكرها، وأنه لن يتم الحصول على تلك الخدمات مجاناً إلا هواتف جوجل بيكسل وهى هواتف تابعة للشركة، وحرصنا على تقديم وشرح السياسية الجديدة لجوجل قبل أي حذف للصور أو الملفات الخاصة بالمستخدمين خلال المرحلة القادمة، ويجب نقل أي صور وملفات مهمة بعد تعدي المساحة التخزينية المعلن عنها من الشركة خلال الفترة القادمة.