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عمر شويل - جدة تردد قناة CN Arabia بالعربية 2021 كرتون نتورك علي نايل سات وعرب سات، أحد أهم القنوات المخصصة للأطفال والناطقة بالعربية، حيث يتابع القناة منذ انطلاقها الملايين حول العالم ويلفت حولها الصغير والكبير نظراً لما حققته القناة خلال الفترة الأخيرة من شهرة كبيرة على المستوي العالمي والعربي، ولكن تفاجأ الكثيرون خلال الفترات الأخيرة انقطاع إشارة البث المباشر للقناة وكان هذا بسبب التغير في تردد القناة والذي قمنا عبر هذا التقرير بتوضيحه كي يتمكن هؤلاء الراغبين في مشاهدة افضل القنوات المخصصة للأطفال والناطقة بالعربية CN.

تردد قناة CN بالعربية كرتون نتورك 2021

تعد قناة كرتون نتورك أو cn من أهم القنوات الفضائية التي تقدم محتوي ينافس قناة طيور الجنة وقناة كراميش الفضائية كلاهما يتنافس على جذب فئات مختلفة من الأطفال والشباب والمراهقين وبالفعل نجحت قناة cn في حشد قاعدة كبيرة من مختلف الأعمار السنية لمتابعة القناة وخاصة حلقات المغامرة الشيقة والجميلة التي تعد أحد أهم فقرات القناة.

ظهرت كرتون نتورك إلي الساحة الفضائية منذ عام 2010 ومنذ هذا التاريخ وكل يوم يرتفع البحث على تردد هذه القناة، لذا يمكنكم استقبال تردد القناة من خلال التالي:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 12226.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد القناة علي العرب سات

طريقة استقبالك لقناة كرتون نتورك CN يتطلب منك في البداية الدخول علي إعدادات الجهاز والضغط علي أضافه قناة ثم عليك بتسجيل البيانات التالية:



القمر الصناعي عرب سات التردد 11747 الاستقطاب عمودي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 3/4

برامج القناة كرتون نتورك



تعد أهم البرامج والفقرات التي تقدمها قناة كرتون نتورك بالعربية على مدار 24 ساعة دون توقف بجودة عالية هي البرامج التي تهدف إلي تنمية ذكاء الطفل وتنمي المهارات لديه هي التالي:

يابا دابا ديناصور جيلي جام غريزي والليمنغز مغامرات تشاك والأصدقاء الكلب بات سباقات مضحكة سامي رجل جوجو بطل الحكاية أبناء توم وجيري ها ها هيريز

تتميز برامج القناة بانها يوجد بينها وبين قناة MBC3 تشابه كبيرة لذا يتواجد دائما البحث علي تردد قناة CN بالعربية كرتون نتورك 2021.