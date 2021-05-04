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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات شحن جواهر فري فاير عن طريق ID عبر موقع shop2game الرسمي في المقال التالي
شحن جواهر فري فاير Free Fire Diamonds بطريقة شرعية ورسمية هو الأمر الذي يريده كل لاعب وعاشق للعبة فري فاير، فكما نعلم أن الجواهر تعتبر العملة الرسمية للعبة لكي تمكن اللاعب من شراء كل الأشياء المدفوعة من متجر فري فاير الموجود باللعبة، لكن الكثير منا لا يعلم أن عملية شحن جواهر فري فاير تتم على مرحلتين، المرحلة الأولى هي عملية شراء الجواهر والحصول على كود الشحن وذلك من خلال العديد من المواقع أو الخدمات الرسمية المدفوعة كما تقدم تلك المواقع جواهر فري فاير كهديةمجانية مع كل باقة من باقات الشراء، والمرحلة الثانية هي وضع الكود بالمواقع المختصة بشحن الجواهر ومن أبرز وأهم تلك المواقع هو مواقع Shop2game الرسمي، لذلك سوف نشرح لكم في هذا المقال ومن خلال موقعنا الشهير ثقفني خطوات شحن جواهر فري فاير عن طريقة ID عبر موقع Shop2game الرسمي.
شحن جواهر فري فاير عن طريق ID عبر موقع shop2game الرسمي
موقع شوب تو جيم هو أحد المواقع الموثوق فيها من قبل لعبة Free Fire لشحن الجواهر بكل سهولة وأمان، وذلك عن طريق شراء جواهر فري فاير من خلال موقع mtcgame الذي بدورة يقوم بإصدار كود الشحن الذي سوف تستخدمة في موقع Shop2game، كما يوجد العديد من المواقع الموثوق فيها وكذلك الخدمات الإلكترونية العديدة التي تمكنك من شراء جواهر فري فاير بسهولة عن طريق الدفع الكاش من خلال خدمة فوري أو خدمة مصاري أو خدمة أمان فكل هذه الخدمات تقدم كود شراء جواهر فري فاير والذي يتم استخدامه على مواقع وسيطة لشحن جواهر فري فاير.
خطوات شحن جواهر فري فاير على موقع Shop2game الرسمي
الموقع سهل وبسيط للغاية في استخدامه لكي يتمكن جميع اللاعبين من شحن جواهر فري فاير بكل سهولة عن طريق كتابة رقم الـ id الخاص بك فقط أو رقم الأي دي الخاص بصديقك فكل ما عليك هو إتباع الخطوات التالية:
- يجب الدخول على الصفحة الرئيسية للموقع وهي Shop2game com.
- يتم اختيار علم البلد الخاص بك.
- يتم الضغط على أيقونة لعبة فري فاير كما بالشكل التالي.
- يتم كتابة رقم ID الخاص بلعبة فري فاير والمراد شحن جواهر فري فاير عليه، ملحوظة لا يتم إدخال أي أرقام مرور ولا يطلب منك الموقع شيء من هذا القبيل.
- أخيرا يتم كتابة كود الشحن في الخانة المخصصة لذلك ليتم شحن جواهر فري فاير على حسابك في غضون دقيقة واحدة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خطوات شحن جواهر فري فاير عن طريق ID عبر موقع shop2game الرسمي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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