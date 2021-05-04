تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة مباريات الدوري السعودي اليوم | النصر والفيصلي أشارة عالية الجودة

يعود البحث من جديد بكثافة عن تردد قناة السعودية الرياضية، مع عودة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فالقناة هي الناقل لجميع مباريات الدوري بصورة حصرية، واليوم تستعد القناة لنقل مباراة النصر والفيصلي في الدوري لحساب الجولة 26 من عمر المسابقة، وتقديم استوديو تحليلي متميز للمباراة المرتقبة خاصة من قبل العالمي المنتشي بالصعود إلي الدور أل 16 في بطولة دوري أبطال أسيا، والراغب في استثمار هذا التأهل بالفوز الليلة على الفيصلي في المباراة التي ستقام على ملعبه ملعب مرسول بارك، وفيما يلي التردد الجديد وترتيب جدول الدوري قبل اللقاء ومعلق المباراة.

تردد قناة السعودية الرياضية 2021

القنوات الرياضية السعودية من أهم وأشهر القنوات الرياضية العربية، فهي تمتلك حق بث العديد من المنافسات الكبرى مثل نقل مباريات السوبر الإسباني والإيطالي، ومن المنتظر خلال الفترة القليلة القادمة نقل مباريات دوري أبطال أسيا على القنوات، بعد أن حصلت الشركة الرياضية السعودية على حق بث المباريات لمدة أربع سنوات قادمة تنتهي بنهاية عام 2024، مما يجعل القناة محظ أنظار واهتمام كل متابعي الكرة الأسيوية في الفترة القادمة.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 25 14 6 5 5 22:45 23 48 2 الشباب 25 14 6 5 5 32:51 19 48 3 الاتحاد 26 12 10 4 4 26:39 13 46 4 التعاون 26 11 8 7 4 24:36 12 41 5 الإتفاق 26 11 5 10 4 40:39 -1 38 6 الفتح 27 11 5 11 3 50:48 -2 38 7 النصر 25 10 6 9 5 33:42 9 36 8 الرائد 26 10 5 11 4 37:39 2 35 9 الأهلي 25 10 5 10 5 44:38 -6 35 10 القادسية 27 8 10 9 3 42:40 -2 34 11 أبها 26 10 4 12 4 44:38 -6 34 12 الفيصلي 26 8 9 9 4 34:34 0 33 13 الباطن 26 7 8 11 4 47:35 -12 29 14 ضمك 26 7 7 12 4 46:37 -9 28 15 الوحدة 26 8 3 15 4 53:35 -18 27 16 العين 26 5 5 16 4 52:30 -22 20

تردد قناة السعودية الرياضية الجديد