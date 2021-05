نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة السعودية الرياضية الناقلة مباريات الدوري السعودي اليوم | النصر والفيصلي أشارة عالية الجودة في المقال التالي

يعود البحث من جديد بكثافة عن تردد قناة السعودية الرياضية، مع عودة مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فالقناة هي الناقل لجميع مباريات الدوري بصورة حصرية، واليوم تستعد القناة لنقل مباراة النصر والفيصلي في الدوري لحساب الجولة 26 من عمر المسابقة، وتقديم استوديو تحليلي متميز للمباراة المرتقبة خاصة من قبل العالمي المنتشي بالصعود إلي الدور أل 16 في بطولة دوري أبطال أسيا، والراغب في استثمار هذا التأهل بالفوز الليلة على الفيصلي في المباراة التي ستقام على ملعبه ملعب مرسول بارك، وفيما يلي التردد الجديد وترتيب جدول الدوري قبل اللقاء ومعلق المباراة. تردد قناة السعودية الرياضية 2021 القنوات الرياضية السعودية من أهم وأشهر القنوات الرياضية العربية، فهي تمتلك حق بث العديد من المنافسات الكبرى مثل نقل مباريات السوبر الإسباني والإيطالي، ومن المنتظر خلال الفترة القليلة القادمة نقل مباريات دوري أبطال أسيا على القنوات، بعد أن حصلت الشركة الرياضية السعودية على حق بث المباريات لمدة أربع سنوات قادمة تنتهي بنهاية عام 2024، مما يجعل القناة محظ أنظار واهتمام كل متابعي الكرة الأسيوية في الفترة القادمة. ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين # الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 25 14 6 5 5 22:45 23 48 2 الشباب 25 14 6 5 5 32:51 19 48 3 الاتحاد 26 12 10 4 4 26:39 13 46 4 التعاون 26 11 8 7 4 24:36 12 41 5 الإتفاق 26 11 5 10 4 40:39 -1 38 6 الفتح 27 11 5 11 3 50:48 -2 38 7 النصر 25 10 6 9 5 33:42 9 36 8 الرائد 26 10 5 11 4 37:39 2 35 9 الأهلي 25 10 5 10 5 44:38 -6 35 10 القادسية 27 8 10 9 3 42:40 -2 34 11 أبها 26 10 4 12 4 44:38 -6 34 12 الفيصلي 26 8 9 9 4 34:34 0 33 13 الباطن 26 7 8 11 4 47:35 -12 29 14 ضمك 26 7 7 12 4 46:37 -9 28 15 الوحدة 26 8 3 15 4 53:35 -18 27 16 العين 26 5 5 16 4 52:30 -22 20 تردد قناة السعودية الرياضية الجديد القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 12149 معامل الاستقطاب عمودي V معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5 مباراة النصر والفيصلي اليوم على ksa sports HD 1. تنقل اليوم قناة الرياضية السعودية مباراة النصر ضد الفيصلي، في أطار الجولة 26 من الدوري في تمام الساعة 20.40 بتوقيت القاهرة، 21.40 بتوقيت مكة المكرمة، 22.40 بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، النصر يدخل اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 36 نقطة، ويرغب في الفوز للدخول في المربع الذهبي للعب العام القادم في البطولات الأسيوية، بينما الفيصلي يحتل المركز أل 12 برصيد 33 نقطة ويرغب في تحسين مركزه في الترتيب. تردد قناة السعودية الرياضية عرب سات التردد 12015 معامل الاستقطاب عمودي V معامل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 6/5 الوسوم

