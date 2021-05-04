واتساب يحظر الدردشة لمستخدميه الأسبوع المقبل.. وسعر ومواصفات هاتف Mi 11...

حذر تطبيق الدردشة Whats App واتسآب جميع مستخدميه من تجاهل تفعيل سياسة الخصوصية وعدم الموافقة على الإشعارات التى يرسلها التطبيق باستمرار، بأنها ستؤدى إلى منعهم من إرسال واستقبال الرسائل وستحجب الدردشة عنهم بداية من الأسبوع المقبل.

وفي نفس السياق من اخبار التكنولوجيا أطلق موقع تويتر، رسميا، ميزة Spaces للدردشة الصوتية، لتمكين المستخدمين من إنشاء غرف افتراضية لمناقشة الموضوعات والقضايا المختلفة، وذلك لأكثر من 600 مستخدم فى غرفة الدردشة الصوتية الواحدة.



كما أعلنت OPPO، العلامة التجارية العالمية عن إطلاق هاتف OPPO A94 في مصر.

اما منصة فيسبوك عملاق منصات التواصل الاجتماعي في العالم،اعلنت أن رسائل تطبيقي إنستجرام وفيسبوك ماسنجر لن تكون مشفرة بالكامل من طرف إلى طرف حتى وقت ما في عام 2022 على أقرب تقدير.



وأطلقت شركة شاومى الصينية، هاتفها الأبرز Xiaomi Mi 11 Lite بنسخة 4G منذ أيام ليأتى بسعر أرخص مقارنة بإمكانانته الكبيرة، ولمحاولة تلافى السعر المرتفع لنسخة الـ 5G من الهاتف والتى تم إطلاقها منذ فترة.



كما يستعد تطبيق مكالمات الفيديو الشهير Microsoft Teams من شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات لإطلاق ميزة مهمة لجميع مستخدميه خلال الأيام المقبلة، وهى ميزة تسجيل كل اجتماعات ومكالمات الفيديو.



هذا وقد كشفت تسريبات جديدة عدد من مواصفات مجموعة ZenFone 8 من شركة ASUS ، والتى من المقرر أن يتم إطلاقها أن يتم إطلاقها فى 12 مايو القادم ، حيث ستاتى الهواتف بعدد من الإمكانات الكبيرة التى ستمكنها من المنافسة فى السوق مع الشركات المنافسة.