نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هاتف Oppo A95 والسعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة مؤخراً أعلنت شركة Oppo عن أحدث هواتفها الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G ، حيث تم الإعلان عن هاتفين من الفئة المتوسطة وهما Oppo A95 5G و Oppo A53s 5G ، يحتوي كلا الهاتفين بمعالجات من شركة Media Tek والتي أطلقت العديد من معالجات الفئة المتوسطة مع دعم شبكات الجيل الخامس 5G مما يزيد من فرص تواجد هواتف تدعم شبكات الجيل الخامس في الفئات المتوسطة . مواصفات هاتف Oppo A95 5G : ‌يأتي الهاتف بخامات من البلاستيك poly carbonite.‌

يزن الهاتف 173 جراماً ‌

يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة Oppo المتميزة colorOs 11.1 .‌

يأتي الهاتف بسعتي تخزين 128 و 256 مع رامات 8 جيجا .‌

شاشة الهاتف 6.43 إنش من نوع Amoled بجودة FHD+ ودقة 1080×2400 بمعدل 409 بكسل لكل إنش .

تأتي الشاشة بأبعاد عرض 20:9 ويصل سطوعها إلي 800 شمعة ، تحتل الشاشة نسبة 84.9% من جسم الهاتف مع وجود ثقب صغير للكاميرا الأمامية في أعلي يسار الشاشة .‌

يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة Media Tek وهو Dimensty 800U ، النواتين الأقوي من نوع Cortex A76 بتردد 2.4 جيجا هرتز ، يأتي المعالج بدقة تصنيع 7 نانو متر مع معالج رسوميات Mali-G57 MC3 .‌

الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل وتأتي بفتحة عدسة F/2.4 مع دعم HDR ويمكن خلالها تصوير الفيديوهات بجودة 1080 بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية .‌

يحتوي الهاتف علي ثلاث كاميرات خلفية : الأولي والأساسية بدقة 48 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.7 ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide بفتحة عدسة F/2.2 ودقة 8 ميجا بكسل ، الثالثة والأخيرة خاصة بالتصوير الماكرو وتأتي بفتحة عدسة F/2.4 ودقة 2 ميجا بكسل .

تدعم الكاميرات HDR و Panorama وكذلك فلاش LED ، كما يمكن تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل 30 إطار لكل ثانية مع دعم التثبيت الالكتروني EIS .‌

بطارية الهاتف 4310 مللي أمبير من نوع lithium polymer مع دعم الشحن السريع بقدرة 30 وات عن طريق مدخل شحن من نوع Type C .‌

يدعم الهاتف خاصية NFC.‌

بصمة الهاتف تأتي أسفل الشاشة مع دعم بصمة الوجة Face ID .‌

يوجد مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

يتوفر الهاتف بالالوان الأسود والأزرق والفضي . سعر الهاتف : 310 دولار لنسخة 128 مع 8 جيجا رام ( 4800 جنية مصري ) 355 دولار لنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام ( 5500 جنية مصري ).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات هاتف Oppo A95 والسعر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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